В Шанхае спасены 850 кошек

Животных везли в провинцию Гуандун, жители которой едят все, что движется.

В понедельник 30 любителей животных поспешили к одной из парковок в Шанхае, после того как прочитали сообщение в интернете о перехвате двух грузовиков, набитых коробками с кошками. Водители направлялись в южную провинцию Гуандун, жители которой гордятся тем, что едят все плавающее, летающее или ползающее.

В участке полицейские только развели руками, сказав, что не могут доказать украдены кошки или нет, и посоветовали бдительным защитникам выкупить зверей у водителя. После часа переговоров 850 кошек были освобождены за $1,3.