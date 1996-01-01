Скажи мне, кто твой пес

Дог

Хозяева догов очень честолюбивы, обожают находиться в центре внимания. А иначе зачем они берут в дом гиганта собачьего мира? Чтобы все прохожие на прогулках оборачивались вслед! Для достижения своих целей договладельцы не выбирают средств, стоять у них на дороге не советуем никому. Это отличные родители и страстные любовники.

Владельцы: Валерий ЛЕОНТЬЕВ, дрессировщики ЗАПАШНЫЕ, Владимир ДИКУЛЬ.

Доберман

С вами не очень легко общаться - задумайтесь об этом. Вы отличный профессионал, но авторитарны, не терпите возражений и добиваетесь целей любыми средствами. Вы любите интриги, а в любви невероятно требовательны и ревнивы. И все же вы интересный человек, рядом с вами не заскучаешь. Все доберманисты - отличные родители, заботливые и терпеливые.

Владельцы: Владимир СЮТКИН, ГЛЮКОZА, Алла ПУГАЧЕВА.

Бульмастиф

Вы уравновешенны и даже немного ленивы. В деловых отношениях - категоричны и не любите посредственности; не боитесь критики, так как в хорошем смысле являетесь идеалистом. В душе вы стремитесь к всеобщему восхищению, и прогулка с такой шикарной собакой полностью удовлетворяет эту потребность.

Владельцы: Олеся ЖЕЛЕЗНЯК, Сильвестр СТАЛЛОНЕ, Ван ДАММ.

Немецкая овчарка

У вас сильный, властный характер. Вы любите порядок во всем: дома у вас чистота, дети - отличники, на работе- дисциплина. Вы отличный семьянин и верны в браке. Но вот незадача - маловато у вас чувства юмора... Так что почаще смотрите комедии!

Владельцы: Дмитрий КРЫЛОВ, Олег ГАЗМАНОВ, Константин КИНЧЕВ.

Такса

Вы без колебаний бросаетесь на помощь всем и каждому, даже если не просят. На работе вы исполнительны, но карьера ваша давно не шла вверх - вам не хватает инициативности. В любви вы стремитесь к равновесию. А вашим главным недостатком является желание всем нравиться, ни с кем не портить отношений. При этом вы постоянно забываете, что быть хорошим для всех просто невозможно.

Владельцы: Ирина МИРОШНИЧЕНКО, Ирина АЛЛЕГРОВА, Виктор РАКОВ.

Лабрадор и голден ретривер

Вы очень великодушный и даже сентиментальный человек, иногда даже себе во вред. Наверняка раз в месяц высылаете денежный переводик тете из Бобруйска только потому, что сто лет назад она похвалила ваш детский рисунок. У владельцев лабрадора под внешне спокойным обликом кипят страсти, они сильно обижаются и ревнуют. Отличное чувство юмора и эрудиция будут привлекать к вам поклонников до преклонных лет.

Владельцы: Владимир ПУТИН, Юрий ГАЛЬЦЕВ, Артемий ТРОИЦКИЙ.

Йоркширский терьер

Собаку этой породы покупают те, кто подсознательно успокоился и считает, что достиг главных высот в этой жизни. Владельцы йорков - люди солидные, умеют принимать решения и проявлять инициативу. В любви довольно постоянны, браки у них прочные и долговечные, основанные в основном на уважении и интересе.

Владельцы: Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, Дима БИЛАН, Наташа КОРОЛЕВА.