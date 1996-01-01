www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Скажи мне, кто твой пес

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дог

Хозяева догов очень честолюбивы, обожают находиться в центре внимания. А иначе зачем они берут в дом гиганта собачьего мира? Чтобы все прохожие на прогулках оборачивались вслед! Для достижения своих целей договладельцы не выбирают средств, стоять у них на дороге не советуем никому. Это отличные родители и страстные любовники.

Владельцы: Валерий ЛЕОНТЬЕВ, дрессировщики ЗАПАШНЫЕ, Владимир ДИКУЛЬ.

Доберман

С вами не очень легко общаться - задумайтесь об этом. Вы отличный профессионал, но авторитарны, не терпите возражений и добиваетесь целей любыми средствами. Вы любите интриги, а в любви невероятно требовательны и ревнивы. И все же вы интересный человек, рядом с вами не заскучаешь. Все доберманисты - отличные родители, заботливые и терпеливые.

Владельцы: Владимир СЮТКИН, ГЛЮКОZА, Алла ПУГАЧЕВА.

Бульмастиф

Вы уравновешенны и даже немного ленивы. В деловых отношениях - категоричны и не любите посредственности; не боитесь критики, так как в хорошем смысле являетесь идеалистом. В душе вы стремитесь к всеобщему восхищению, и прогулка с такой шикарной собакой полностью удовлетворяет эту потребность.

Владельцы: Олеся ЖЕЛЕЗНЯК, Сильвестр СТАЛЛОНЕ, Ван ДАММ.

Немецкая овчарка

У вас сильный, властный характер. Вы любите порядок во всем: дома у вас чистота, дети - отличники, на работе- дисциплина. Вы отличный семьянин и верны в браке. Но вот незадача - маловато у вас чувства юмора... Так что почаще смотрите комедии!

Владельцы: Дмитрий КРЫЛОВ, Олег ГАЗМАНОВ, Константин КИНЧЕВ.

Такса

Вы без колебаний бросаетесь на помощь всем и каждому, даже если не просят. На работе вы исполнительны, но карьера ваша давно не шла вверх - вам не хватает инициативности. В любви вы стремитесь к равновесию. А вашим главным недостатком является желание всем нравиться, ни с кем не портить отношений. При этом вы постоянно забываете, что быть хорошим для всех просто невозможно.

Владельцы: Ирина МИРОШНИЧЕНКО, Ирина АЛЛЕГРОВА, Виктор РАКОВ.

Лабрадор и голден ретривер

Вы очень великодушный и даже сентиментальный человек, иногда даже себе во вред. Наверняка раз в месяц высылаете денежный переводик тете из Бобруйска только потому, что сто лет назад она похвалила ваш детский рисунок. У владельцев лабрадора под внешне спокойным обликом кипят страсти, они сильно обижаются и ревнуют. Отличное чувство юмора и эрудиция будут привлекать к вам поклонников до преклонных лет.

Владельцы: Владимир ПУТИН, Юрий ГАЛЬЦЕВ, Артемий ТРОИЦКИЙ.

Йоркширский терьер

Собаку этой породы покупают те, кто подсознательно успокоился и считает, что достиг главных высот в этой жизни. Владельцы йорков - люди солидные, умеют принимать решения и проявлять инициативу. В любви довольно постоянны, браки у них прочные и долговечные, основанные в основном на уважении и интересе.

Владельцы: Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, Дима БИЛАН, Наташа КОРОЛЕВА.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru