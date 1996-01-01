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Собачий мир знаменитостей
- Какие собаки живут дома у звезд российской эстрады?
16 собак Юрия Антонова
- Собаки подобраны на улице, они бывшие бездомные и, я надеюсь, сегодня очень счастливые. Я человек вспыльчивый, и два моих дога уже перенимают эту мою не самую лучшую черту. Я могу долго держать обиду - и они туда же. Остальные 14 - глубоко порядочные животные. Я уважаю чужие интересы, они - мои. Вот так и сосуществуем. Любимая порода - дог, основной недостаток дожьего характера - необычайная упрямость. Самого роскошного черного дога зовут Лорд. Его привели ко мне рабочие-строители. Был худой, одни ребра, умирал с голода. Еще есть дог Пашка, которого я нашел в "Доме паркета" на Ленинском проспекте. Магазин закрывали и собаку, естественно, собирались прогнать. Забрал его в машину, привез и говорю: "Живи! Отсюда тебя уж никто не выгонит".
3 бульдога и шпиц Лаймы Вайкуле
Щенков померанского шпица певица продает с аукциона, а выручку ( по $1500 за каждого) отдает в фонд бездомных животных. Со своим шпицем Лайма ВАЙКУЛЕ разговаривает по-английски. Дома, в Юрмале, певица, три американских бульдога, пять вестхайленд-уайт-терьеров и один померанский шпиц общаются на латышском.
Вайкуле кормит их печеньем и наряжает в курточки. Невозмутимо на это реагирует только крошечный шпиц размером с крупную мышь, псы посерьезнее маскарадные костюмы сбрасывают. Одного терьера Лайма одевает а-ля хозяйка времен песни "Чарли" - в парик с двумя белыми косичками.
Александр Буйнов и бобтейл Вася
Сейчас в доме Буйнова обитают бобтейл Вася и джек-рассел-терьер Маша. То, что у собак Буйнова человеческие имена, не кажется удивительным.
- Васю мне подарили Алена АПИНА с мужем, они знали, что я люблю больших собак. А Машу - Алла ПУГАЧЕВА. Как-то она приехала ко мне в гости с большой корзиной, а я тому даже значения не придал. Мы посидели, поболтали, чаю попили, и вдруг Алла говорит: "Знаешь, Саш, я ведь тебе подарок привезла" - и достает из той корзины такого симпатичного, очаровательного щенка, точно такого я как раз видел в фильме "Маска" с Джимом КЭРРИ. Я, когда этот фильм смотрел, все собакой восхищался: какая она смешная да веселая!
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