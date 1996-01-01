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От рождения до 16

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Трехлетний сын боялся засыпать в темноте. К психологу не ходили, решили с мужем, что перерастет. Так и случилось, но через год Алешка стал обмирать при виде больших собак, насмотрелся мультфильмов и теперь утверждает, что это "волки-оборотни". Не хотелось бы, чтобы сын вырос трусливым. Может, обратиться к психологу?

У страхов есть своя возрастная динамика. Например, если ребенок в семь месяцев опасается оставаться без мамы, а в восемь месяцев боится незнакомых людей, то не бороться с этим надо, а радоваться! Это свидетельствует о его эмоциональной привязанности к матери и способности отличать ее от чужих людей. Однако если такие страхи ребенок не "перерос" в полтора года, то следует начать беспокоиться. Ниже приведены наиболее типичные возрастные детские страхи.

От одного года до трех. У ребенка могут возникать страхи неожиданных резких звуков, одиночества, потери эмоционального контакта с матерью (особенно при посещении яслей), боли, уколов и медработников. В этот период детям начинают сниться страшные сны (часто со сказочными персонажами), поэтому могут появиться страхи перед засыпанием.

От трех до пяти. Возможны страхи одиночества, темноты и замкнутого пространства. Сказочные персонажи, пугавшие раньше ребенка только во сне, теперь могут заставлять его опасаться и днем.

От пяти до семи. Вы можете наблюдать возникновение страха перед чертями или другими представителями потустороннего мира. Как и многие другие страхи, они являются разновидностями самого главного, ведущего страха, появляющегося в этом возрасте, - страха смерти (своей и родителей).

От семи до одиннадцати. Ведущим становится страх не соответствовать требованиям социального окружения, быть не тем, кого любят и ценят родители, учителя, сверстники. Из этого глобального страха вытекают уже множество маленьких "страшков": боязнь сделать ошибку, опоздать на урок и т. п. Кроме этого, детям указанного возраста свойственно магическое мышление, поэтому они начинают бояться таинственных явлений, предсказаний, суеверий. Это возраст леденящих душу рассказов, которыми ребята с удовольствием пугают друг друга.

От одиннадцати до 16. Подростки боятся физических изменений, происходящих с ними, боятся быть не собой, опасаются стать обезличенными, боятся потерять власть над своими чувствами. В то же время они боятся одиночества, наказания, отвержения со стороны сверстников. Природные страхи тоже никуда не исчезают. Они преобразуются в страх войны, пожара, стихии, боязнь заболеть. Добавьте к этому внушительному списку еще и ранее приобретенные и не изжитые до конца страхи, и вы почувствуете, что подростковый возраст является проблемным не только для родителей, но и для детей.

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