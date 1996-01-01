Британские университеты озаботились своей репутацией

В течение следующих 10 лет Великобритания может утратить свою репутацию мирового лидера в области университетского образования. Стандарты образования будут продолжать падать, если университеты не станут противостоять соблазну принимать на учебу недостаточно талантливых студентов в попытке заткнуть дыры в финансировании, заявила профессор, заместитель ректора Кембриджа Элисон РИЧАРД представителям британского парламента.

В настоящий момент Кембридж и Оксфорд занимают второе и третье места соответственно в мировом рейтинге университетов, пропуская вперед лишь Гарвард. 29 британских университетов входят в число лучших 200, страна завоевала мировой авторитет благодаря высокому уровню высшего образования.

Профессор Ричард сообщила спецкомитету по образованию, что стремление правительства увеличить число студентов может нанести серьезный урон стандартам образования. В частности, тенденция принимать иностранных студентов, которые платят более крупные суммы за обучение, может привести к "порочному кругу", заявила она.