Большие деньги для "новых умных"

На прошлой неделе ДВГУ принимал участников семинара "От инновационных образовательных программ вузов ДВФО к инновационному образовательному пространству Дальнего Востока России". Речь шла о первых итогах реализации национального проекта "Образование" в вузах региона.

В конкурсе инновационных разработок в рамках приоритетного национального проекта "Образование" могут участвовать все российские вузы. Реализация профинансированных программ (от 200 до 1000 млн руб.) рассчитана на два года. Общий объем финансирования вузовских проектов в 2006 г. - 5 млрд руб., в 2007 г. - 15 млрд руб., в 2008 г. - 20 млрд руб.

По словам начальника управления учреждений образования и реализации приоритетного национального проекта "Образование" Федерального агентства по образованию Петра АНИСИМОВА, нацпроект направлен на адаптацию системы высшего образования к требованиям времени: "Выделенные средства должны быть направлены на ускоренную модернизацию высшей школы, внедрение качественно усовершенствованных образовательных программ, интеграцию образования и науки, а также формирование новых финансовых и управленческих механизмов в российских вузах".

Досье На конкурс 2006 г. документы представили 200 вузов, в результате были отобраны 17, победители получили 10 млрд руб. На эти средства проведена модернизация более 300 лабораторий, закуплено новое оборудование, около 2000 преподавателей приняли участие в программах повышения квалификации и стажировках. Второй конкурс проходил в январе-феврале 2007 г., подано 267 заявок, деньги получили 40 вузов. Всего в ДВФО средства на реализацию инновационных проектов получили четыре вуза: ДВГУ, ДВГТУ, Якутский государственный университет и Дальневосточный государственный университет путей сообщения.

Ректоры дальневосточных университетов рассказали об основных точках приложения усилий в заявленных программах. ДВГУ сегодня занят проблемой интеграции Дальнего Востока в политические и экономические процессы стран АТР. По словам Виктора КУРИЛОВА, успешное решение этой задачи будет способствовать миграции населения в регион и формированию высокотехнологических инновационных промышленных кластеров. "Мы создаем систему интегрированных научно-образовательных центров совместно с ДВО РАН (Центр современных технологий изучения океана); развиваем научные направления в области биотехнологии, наукоемких медицинских технологий, нанотехнологий, информационных технологий; обеспечиваем экспорт образовательных и научных услуг, продвижение российской культуры и русского языка в страны АТР, развиваем систему зарубежных филиалов и международных образовательных Internet-программ ДВГУ", - добавил ректор ДВГУ.

Ректор ДВГТУ Анвир ФАТКУЛИН сослался на необходимость создания крупного образовательного и научно-технологического центра инновационной экономики: "На базе вуза уже создан учебно-научно-инновационный университетский комплекс (УНИК). Кроме того, должны заработать научно-образовательные центры (НОЦ), сконцентрированные на развитии приоритетных для региона промышленных кластеров. Кластерный подход к разработке и реализации образовательной программы позволяет сгруппировать ресурсы в соответствии с государственными приоритетами направлений развития науки, технологий и техники".

Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС) будет обслуживать отраслевые задачи подготовки высококвалифицированных специалистов. По словам ректора ДВГУПС Виктора ГРИГОРЕНКО, на первом этапе планируется модернизация материально-технической базы научных исследований и учебного процесса в головных и региональных институтах ДВГУПС в Приморском крае, Амурской и Сахалинской областях, Республике Саха (Якутия).