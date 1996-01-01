Знание языка плюс манеры

- Какую школу в Англии выбрать: пансион или государственную?

Выбирая между государственной и частной школой-пансионом, вы делаете выбор между элитным и общим образованием. Это не значит, что учеба в государственной школе не подготовит вашего ребенка к поступлению в университет, ведь все, что касается обязательных предметов, будет получено согласно британским образовательным стандартам.

В частной школе помимо базового академического образования особое внимание уделяется приобщению к искусству - музыке, театру и живописи, разнообразной спортивной подготовке - от регби, тенниса и гольфа до верховой езды и крикета. Здесь детей учат хорошим манерам, правильному поведению, умению жить в обществе и уверенности в собственных силах, что гарантирует не только получение глубоких знаний, но и светский лоск, британский стиль поведения, воспитывающий характер.

Выбирая школу, обязательно необходимо учитывать интересы ребенка (хобби, увлечения, занятия спортом), его успеваемость. В Англии более 1200 частных школ-пансионов. Если в выбранной вами школе нет свободных мест или ваш ребенок не прошел вступительные тесты, то всегда есть возможность подобрать иной вариант.