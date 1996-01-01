Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Мальту в каникулы
Этим летом в Приморском крае определилась тройка стран-лидеров, в которые на языковые стажировки предпочитают отправляться школьники и студенты - это Великобритания, Мальта, Новая Зеландия. Первая взяла престижностью, вторая - совмещением возможности улучшить свой английский и поваляться на пляже, третья - качеством образования и относительной дешевизной.
Отправить ребенка подучить английский язык можно с 12-летнего возраста. По словам менеджера компании Gelios Travel, обычный срок стажировки - от четырех до восьми недель. У каждой страны своя специфика обучения, и конкретное место следует подбирать, исходя из поставленных целей, а также характера ребенка.
В Великобритании дети до 17 лет живут только в семьях, что позволяет упражняться в бытовом английском, а их родителям - быть спокойными за здоровье и местонахождение чада во внеурочные часы.
На Мальту, как правило, едут молодые люди постарше. Учебный график здесь более демократичный: занятия начинаются в 11 утра и длятся четыре академических часа, далее - экскурсионная программа, пляж и вечерние развлечения.
В Новой Зеландии студенты языковых школ проживают в кондоминиумах, где им предоставляется больше самостоятельности.
Так компания "Интурист-Находка", предлагает изучение иностранных языков во время каникул для школьников 7-18 лет, программы для молодежи от 16 лет и для взрослых (профессиональные курсы с английским языком по бизнесу, искусству и СМИ, IT, гостиничному бизнесу, подготовка и зачисление в университеты за рубежом). Английский язык можно учить в Великобритании и Ирландии, на Мальте, в США и Канаде, Австралии и Новой Зеландия, ЮАР, немецкий - в Германии, французский - во Франции, испанский - в Испании и Эквадоре, итальянский, разумеется, в Италии. По словам менеджера компании, "Интурист-Находка" напрямую работает с мальтийскими школами "Инлингва" и Link.
"Достаточно выгодно приобретать пакеты - недорогая языковая программа и большой набор экскурсий. На Мальте созданы хорошие условия для отдыха, различных морских развлечений. Несомненным плюсом является и легкость получения визы, которая оформляется с минимальным набором документов заочно и проставляется в аэропорту прибытия", - уточнили в компании "Интурист Находка".
Как правило, родителей, определяющихся с конкретным местом обучения ребенка, интересуют несколько вещей: уровень преподавания, безопасность и комфортность проживания, историческое прошлое места обучения, культурная среда, цены. "Причем на цену смотрят далеко не в первую очередь, - объяснили в компании "Весь мир. Новый Клуб". - В той же Новой Зеландии можно встретить большой ценовой разброс. Гарантированно выбрать языковую школу по заявленному качеству обучения также проблематично. Вы же не можете лично его проверить, остается только доверять репутации школы. Для первого посещения англоязычной страны важны не столько уроки, сколько само погружение в среду. Ребенок вдруг понимает, что существует совсем другой мир, с иными правилами жизни, и в этом мире говорят на том языке, который он знает лишь по учебникам. Язык перестает быть "мертвым". С этим открытием связано преодоление языкового барьера, само же обучение правилам грамматики и произношения на краткосрочных языковых стажировках вторично".
По словам специалистов компании "Дальневосточный корпус экспертов", отправить на обучение сейчас можно в любую страну с любым языком, а не только с хорошо продающимся английским. Например, набирающий популярность среди владивостокских студентов испанский язык преподают как в самой Испании, так и в Аргентине. Выбирайте, в какую именно культурную среду окунется ваш ребенок. "Языковые стажировки - один из недорогих способов провести каникулы за рубежом, - пояснил менеджер. - В стажировку входят обязательные экскурсии, в субботу-воскресенье студенты могут самостоятельно передвигаться по городу или стране. Для настоящего же углубленного изучения языка восьми недельных занятий недостаточно, поэтому планируйте годовую стажировку в одном из университетов или колледжей".
Новости тематики
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
Новости раздела
- От керосиновой лампы до "цифры"
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Имя первооткрывательницы Долины гейзеров предлагают присвоить главному аэропорту Камчатки
- Предложение по переносу столицы ДФО во Владивосток представят президенту России
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Новые территории под "дальневосточный гектар" открыты для жителей Колымы
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Якутия бьет в одну точку
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стрелочник не нужен
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
- Аграрные проекты меняют структуру отрасли
- Переход на автомобили с левым рулем закончился провалом
- Школа для лидеров
- Страна утренней наглости