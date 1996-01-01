На Мальту в каникулы

Этим летом в Приморском крае определилась тройка стран-лидеров, в которые на языковые стажировки предпочитают отправляться школьники и студенты - это Великобритания, Мальта, Новая Зеландия. Первая взяла престижностью, вторая - совмещением возможности улучшить свой английский и поваляться на пляже, третья - качеством образования и относительной дешевизной.

Отправить ребенка подучить английский язык можно с 12-летнего возраста. По словам менеджера компании Gelios Travel, обычный срок стажировки - от четырех до восьми недель. У каждой страны своя специфика обучения, и конкретное место следует подбирать, исходя из поставленных целей, а также характера ребенка.

В Великобритании дети до 17 лет живут только в семьях, что позволяет упражняться в бытовом английском, а их родителям - быть спокойными за здоровье и местонахождение чада во внеурочные часы.

На Мальту, как правило, едут молодые люди постарше. Учебный график здесь более демократичный: занятия начинаются в 11 утра и длятся четыре академических часа, далее - экскурсионная программа, пляж и вечерние развлечения.

В Новой Зеландии студенты языковых школ проживают в кондоминиумах, где им предоставляется больше самостоятельности.

Так компания "Интурист-Находка", предлагает изучение иностранных языков во время каникул для школьников 7-18 лет, программы для молодежи от 16 лет и для взрослых (профессиональные курсы с английским языком по бизнесу, искусству и СМИ, IT, гостиничному бизнесу, подготовка и зачисление в университеты за рубежом). Английский язык можно учить в Великобритании и Ирландии, на Мальте, в США и Канаде, Австралии и Новой Зеландия, ЮАР, немецкий - в Германии, французский - во Франции, испанский - в Испании и Эквадоре, итальянский, разумеется, в Италии. По словам менеджера компании, "Интурист-Находка" напрямую работает с мальтийскими школами "Инлингва" и Link.

"Достаточно выгодно приобретать пакеты - недорогая языковая программа и большой набор экскурсий. На Мальте созданы хорошие условия для отдыха, различных морских развлечений. Несомненным плюсом является и легкость получения визы, которая оформляется с минимальным набором документов заочно и проставляется в аэропорту прибытия", - уточнили в компании "Интурист Находка".

Как правило, родителей, определяющихся с конкретным местом обучения ребенка, интересуют несколько вещей: уровень преподавания, безопасность и комфортность проживания, историческое прошлое места обучения, культурная среда, цены. "Причем на цену смотрят далеко не в первую очередь, - объяснили в компании "Весь мир. Новый Клуб". - В той же Новой Зеландии можно встретить большой ценовой разброс. Гарантированно выбрать языковую школу по заявленному качеству обучения также проблематично. Вы же не можете лично его проверить, остается только доверять репутации школы. Для первого посещения англоязычной страны важны не столько уроки, сколько само погружение в среду. Ребенок вдруг понимает, что существует совсем другой мир, с иными правилами жизни, и в этом мире говорят на том языке, который он знает лишь по учебникам. Язык перестает быть "мертвым". С этим открытием связано преодоление языкового барьера, само же обучение правилам грамматики и произношения на краткосрочных языковых стажировках вторично".

По словам специалистов компании "Дальневосточный корпус экспертов", отправить на обучение сейчас можно в любую страну с любым языком, а не только с хорошо продающимся английским. Например, набирающий популярность среди владивостокских студентов испанский язык преподают как в самой Испании, так и в Аргентине. Выбирайте, в какую именно культурную среду окунется ваш ребенок. "Языковые стажировки - один из недорогих способов провести каникулы за рубежом, - пояснил менеджер. - В стажировку входят обязательные экскурсии, в субботу-воскресенье студенты могут самостоятельно передвигаться по городу или стране. Для настоящего же углубленного изучения языка восьми недельных занятий недостаточно, поэтому планируйте годовую стажировку в одном из университетов или колледжей".