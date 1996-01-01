Раздел жилых помещений

- Кредитор обратился с иском в суд на меня о выделении ему 1/2 доли в 3-комнатной квартире (без экспертизы и доказательств о другом жилье). Для меня и бывшей супруги эта квартира единственное жильё. Как быть?

- Судебная практика по вопросам раздела жилых помещений свидетельствует о том, что выдел доли, допустим, если имеется техническая возможность передачи изолированной части не только жилых, но и подсобных помещений (кухни, коридора, санузла и др.), оборудования отдельного входа. При отсутствии такой возможности суд вправе по просьбе истца определить порядок пользования квартирой. Условиями раздела жилого дома в судебном порядке являются изолированность частей, возможность их самостоятельного, индивидуального использования в соответствии с целевым назначением для проживания, а также соблюдение жилищных прав граждан.