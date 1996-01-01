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Как отменить договор дарения?
- В 2004г. я оформил договор дарения всей квартиры на свою дочь. Я пенсионер. В этой квартире прописан я один, другого жилья у меня нет. На данный момент отношения с дочерью испортились, начались скандалы. Все расходы по квартире оплачиваю я. Все документы находятся у дочери. Дочь начала мне угрожать, что переоформит договор дарения этой квартиры на моего сына, с которым я отношения не поддерживаю, или вообще ее продаст, получается, что я стану бомжом. Могу ли я этому помешать? Можно ли расторгнуть договор дарения, оформленный на дочь, через суд?
- В соответствии с ч. 1 ст. 578 ГК РФ даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. Следовательно, если будет установлено, что дочь совершила указанные действия, произойдет отмена дарения. Скандалы основанием для отмены дарения не являются. Однако необходимо иметь в виду, что существуют общие основания для изменения и расторжения договора (ст. 450 ГК РФ, 451 ГК РФ). Что касается выселения из квартиры, то согласно ст. 31 ЖК РФ в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи. Если у бывшего члена семьи собственника жилого помещения отсутствуют основания приобретения или осуществления права пользования иным жилым помещением, а также если имущественное положение бывшего члена семьи собственника жилого помещения и другие заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением, право пользования жилым помещением, принадлежащим указанному собственнику, может быть сохранено за бывшим членом его семьи на определенный срок на основании решения суда. При этом суд вправе обязать собственника жилого помещения обеспечить иным жилым помещением.
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