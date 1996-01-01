Устранено 85% поломок теплотрасс

В рамках подготовки жилищно-коммунального хозяйства Владивостока к отопительному сезону уложено 3 км новых теплотрасс. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы Приморского края, ремонтные работы ведутся на теплотрассах, в котельных и бойлерных.

По информации ОАО "Городские тепловые сети", на данный момент на 59 объектах ЖКХ Владивостока сделана тепловая изоляция трубопроводов, из 78 котельных на большей части проведены профилактические мероприятия. Как пояснил главный инженер ОАО "Городские тепловые сети" Сергей КАРМАНОВ, подготовка Владивостока к отопительному сезону идет этапами. "Первый этап - испытания теплотрасс - уже закончен. По его результатам были выявлены наиболее слабые места, где наблюдается протечка труб", - рассказал Карманов.

Затем тепловики приступили к устранению выявленных поломок, на сегодняшний момент работы выполнены на 85%. В частности, из 286 порывов инженерных коммуникаций удалось устранить 238. Оставшиеся будут ликвидированы до середины августа. Всего на данный момент из 525,8 км сетей к отопительному сезону готовы около 460 км.

По словам главного инженера городских тепловых сетей, на аварийно-восстановительных мероприятиях работают четыре подразделения численностью в среднем по 30 человек каждое, а также мобильные ремонтно-строительные управления, которые занимаются наиболее проблемными местами. По оценкам Карманова, уровень финансирования аварийно-восстановительных мероприятий достаточно высок по сравнению с прошлым годом: в 2007 г. свыше 160 млн рублей выделено из собственных средств ОАО "Городские тепловые сети" и еще около 50 - из бюджета Владивостока, тогда как в 2006 году в городском бюджете на эти цели было предусмотрено 132 млн рублей.

Кроме того, главный инженер ОАО "Городские тепловые сети" Сергей Карманов сообщил, что на данный момент уже заключены договора на поставку в город топлива. Тем не менее уголь будет завезен непосредственно перед началом отопительного сезона. "Если завести его сейчас, в середине лета, то, к примеру, на островах к началу зимы от него вряд ли что останется", - рассказал Карманов. Специалист также выразил уверенность в том, что подготовка к отопительному сезону во Владивостоке будет закончена в срок. "По графику паспорт готовности города должен быть подписан 1 сентября, и пока нет видимых причин, по которым эта дата будет перенесена", - подчеркнул Сергей Карманов.