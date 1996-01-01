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Аттестат в обмен на ремонт

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Некоторые выпускники владивостокских школ до сих пор не могут получить аттестат о полном среднем образовании из-за того, что задолжали за: ремонт школы. Учитывая, что аттестат является основным документом при поступлении, на этом пытаются сыграть руководители некоторых школ.

Ситуация, в которой оказался выпускник школы № 52 Владивостока Дима Ч., чьи родители обратились в редакцию "ЗР", стала типичной. Учебное заведение требует 1400 руб. на ремонт. Маме Димы в районном отделе образования Первореченского района, в ведении которого находится школа, пообещали разобраться и заверили, что аттестат парень обязательно получит.

Как прокомментировали ситуацию в дирекции самой школы №52, аттестаты не получили только те школьники, которые имеют задолженность перед школьной библиотекой. По словам же Дмитрия, таковой у него нет.

Как сообщили в отделе образования Первомайского района, любые поборы со стороны школы необоснованы, поэтому родители имеют законное право обратиться в прокуратуру.

Собирать деньги на ремонт с учащихся допустимо в частных учебных заведениях. Муниципальные школы финансируются из госбюджета, но его недостаточно, поэтому поборы с учеников стали неотъемлемой частью современной школьной жизни. Школам не запрещено получать средства, переданные на благотворительность. Правда, меценатов в городе совсем немного, поэтому в подавляющем большинстве взносы взимаются принудительно.

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