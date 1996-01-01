Полтонны ухи для горожан

Несмотря на плохую погоду, празднование Дня рыбака на Спортивной гавани Владивостока удалось: горожане наелись свежесваренной ухи, получили футболки с надписями "Я люблю рыбу" и посмотрели концерт.

На скользкую сцену официально поздравить рыбаков не вышел ни один представитель власти или рыбной промышленности. Их миссию на владивостокских подмостках выполнил Нептун. Ветер трепал его бороду, сделанную из пластиковой зеленой веревки, а свита из коллективов "Терция" и "Авансцена" импровизировала в танце перед зрителями.

Нептун проводил конкурсы, в которых прыгали, танцевали и даже ползали участники от мала до велика. Заполняя технические заминки между песнями, морской бог то и дело принимался поздравлять виновников торжества. Пока творческие коллективы развлекали толпу, солдаты варили уху на полевой кухне. Огромная очередь к ней выстроилась еще до того, как дело дошло до раздачи. Полтонны ухи разлетелись по тарелкам. Большинству бесплатное угощение понравилось. Однако некоторые гурманы отмечали, что уха получилась не такая наваристая, как в прежние времена. Настоящее столпотворение началось, когда начали раздачу футболок от Международного съезда рыбаков, 200 футболок разошлись за 15 минут.

Несмотря на то что рыбаки не покинули праздник без подарков, многие с ностальгией вспоминали о профессиональных празднованиях прошлых лет. Как отмечали пенсионеры, лет 10 назад в День рыбака акценты расставлялись по-другому: проводились выставки орудий лова, средств навигации, экскурсии, да и народу было больше.