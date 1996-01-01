Горячая вода подорожала

Во Владивостоке увеличились тарифы на горячую воду. Как сообщили корреспонденту в пресс-службе филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК", увеличение произошло после вступления в силу постановления мэра города о повышении тарифа на услуги водоснабжения.

Согласно документу, обнародованному "Приморскими тепловыми сетями", с июля размер оплаты за горячую воду для жилых помещений, где нет ванн, возрастает с 223,57 руб. до 253,32 руб. с человека, с сидячими ваннами и оборудованных душем - до 253,32 руб., со стандартными ваннами - до 297,47 руб., для квартир с повышенными требованиями к благоустройству оплата увеличится с 282,02 до 319,54 руб. с человека в месяц. Для квартир, оборудованных приборами учета, один кубометр горячей воды будет стоить 72,38 руб. в месяц. Как сообщили в пресс-службе приморского филиала ОАО "ДГК", cогласно постановлению мэра, ставка на услуги систем водоснабжения для жителей Владивостока возросла с 10,2 до 17,41 руб. При этом тариф на тепловую энергию, который был утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Приморья в декабре 2006 г., изменен не был. Перерасчет за услуги горячего водоснабжения, оказанные в июле, сообщили в "Приморских тепловых сетях", будет сделан в августовских квитанциях.