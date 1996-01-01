Прощай, Амур?

И это уже не из области чисто журналистских домыслов, эмоционально нагретых заявлений записных экологов-общественников или досужих размышлений амурских патриотов. Таков первый же пункт в перечне выводов, сделанных и направленных Росприроднадзором (Федеральной службой по надзору в сфере природопользования) в Государственную Думу Российской Федерации. Сугубо официальный документ, подготовленный на основе обширной информации специалистов и предназначенный для проведения в её стенах Парламентских слушаний "Эколого-экономические проблемы бассейна реки Амур и пути их законодательного решения".

Как убивают реки...

Постепенно. Так, что начало убийства никогда не бывает заметно. Просто прибавилось вроде бы мусора, каких-то пятен и малоубедительных заявлений старожилов-патриотов, что и прозрачность воды уже не та, и запахи не такие...

Сорок лет назад нынешняя амурская трагедия никому бы и в страшном сне не привиделась. А современно священная аббревиатура ПДК, предельно допустимая концентрация какой-либо гадости, вообще не была ни у кого на слуху. Сегодня великий и привольный Амур-батюшка стал одной из наиболее загрязнённых рек в России. И это тоже - совершенно иные сведения. От Федерального агентства водных ресурсов. Уже в верхнем амурском течении, от села Черняево до Благовещенска, а стало быть и до слияния с бывшей рекой Сунгари (теперь - величайшая сточная канава Северо-Восточного Китая), качество воды оценивается 4-м классом, т.е. как "грязная". Но ведь и воды истока - реки Аргунь, при оценке её загрязнённости в 2006 году, прописаны как "грязные-очень грязные", что относится к высокой и экстремально высокой степени загрязнённости. Именно так - экстремально! Опасно для жизни как таковой.

От места впадения Сунгари в амурское русло начинается особая зона. Сунгари - крупнейший приток Амура, треть его водной наличности. А доля в загрязнении, по оценке учёных Института водных и экологических проблем, по различным видам отравы и того пуще - от 70 до 90%! Из официальной справки: "Воды Сунгари несут в Амур высокие концентрации солей тяжелых металлов, соединений азота, фосфора, пестицидов и гербицидов, органики, нефтепродуктов, высокотоксичных полиароматических углеводородов... В последние годы в амурской воде у г. Хабаровска обнаруживаются возбудители холеры, других кишечных заболеваний, антигены вирусного гепатита".

Уже который год санитарная служба запрещает хабаровчанам купаться у речной черты города. Мало этого? Пожалуйста, ещё одна цитата из того же документа, подготовленного правительством Хабаровского края: "После ноябрьской 2005 года аварии в Китайской Народной Республике было зафиксировано ещё около 80 случаев загрязнения рек и озёр нефтехимическими предприятиями...

В годы наводнений на р. Сунгари отмечены огромные выносы вредных веществ и загрязнений, накопленных в донных отложениях и в пойме реки, а также всевозможного мусора бытового и производственного происхождения... В период паводков происходит отравление амурских пойменных лугов. Здесь сокращается численность зверей и птицы, запасы ценных видов растений. В течение последних десяти лет в Хабаровском крае фиксируется напряжённая эпидемиологическая ситуация по кишечным инфекциям, вирусному гепатиту "А" и серозно-вирусному менингиту, отмечается рост онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. По этим болезням среднероссийские показатели превышены в 2-4 раза".

Ниже сунгарийского устья уже появились рыбы-мутанты. Не говоря уже о других водных жителях. Непригодная для еды, "фенольная" рыба отлавливается даже подле Северного Сахалина. В целом соотношение китайского и российского отравляющих вкладов - десять к одному. И всё - не в пользу Амура. И эту картину усугубляют наши страшные, будто сатанинские, лесные пожары, усиленные тем, что деликатно называют "неконтролируемыми вырубками леса", массовым лесным браконьерством. Факторы, против которых современная российская власть практически бессильна.

По уверенному мнению амурских специалистов, наша великая река ныне полностью исчерпала возможности самовосстановления и умирает на глазах. По историческим меркам - стремительно. Да и по простым человеческим, коль живёшь тут не первое десятилетие и есть что вспомнить и с чем сравнить, - тоже.

Амурская Голгофа

Парадокс заключается ещё и в том, что с китайской стороны беды - от бурного экономического развития, когда экологические заботы третьестепенны. А вот с нашей - строго наоборот: из-за долговременного экономического развала, подкреплённого бесконечными и многообразными "реформами" сверху, отчего сплошь и рядом просто невозможно выстроить чёткую и цельную систему эффективных природоохранных мер.

Там ранний, переболевший, наконец, различными политическими болезнями социализм (всех накормить!). Тут - запоздалый, с рождения больной и никчемный по результативности капитализм (деньги любой ценой!). Именно в это государственно-политическое ущелье и провалился Амур. И восходить на классически судную вершину каждой из наших стран поначалу предстоит своим путём. Это неизбежно. Хотя и не фатально. Вопрос не из области политики, а скорее квалифицированности ума и души.

Цзилиньское "пятно", как показалось, разбудило китайскую сторону. И в первые дни после катастрофы из-за маньчжурских сопок прозвучало столько заявлений о поддержке, включая готовность выплатить России миллиардную сумму возмещения за причинённые хлопоты и переживания, что вообще - привиделась новая и очень светлая эра в наших трансграничных отношениях.

С тревогой за Амур наша действительно широкая в те годы общественность заговорила ещё в конце восьмидесятых. В середине девяностых региональные власти в лице Межрегиональной ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" постучались в российское правительство с просьбой заключить с КНР межправительственное Соглашение в части охраны и рационального использования вод амурского бассейна. И в 1997-м таковое было подготовлено и утверждено, но тотчас натолкнулось на великую китайскую дипломатическую стену.

Не прошло. Тогда всё упорно связывалось с "территориальным вопросом". Теперь его юридически нет. Узел как будто развязан. А в начале этого века между нашими странами подписан Договор о полной дружбе и всяческом сотрудничестве. И что же? Воз и ныне там. Нет Соглашения. С учётом же, по вине китайской стороны, малопродуктивного характера переговоров нет и надежд на появление его в ближайшем будущем. Словно соседи выжидают чего-то. Чего?

Да, в КНР призадумались над амурской проблемой, и сунгарийскому бассейну выделены немалые деньги на природоохранные мероприятия и оздоровление экологической обстановки.

Похоже, дело движется. А бодрое заверение, что уже через пять лет китайцы справятся со своими экологическими проблемами, можно услышать даже от российского должностного лица от экологии (федерального подчинения!). Полно врать-то! Хоть другим, хоть себе. Тут работы такой непочатый край - не на одно поколение. Ломать, как и пачкать, - не строить или возрождать. А река, да ещё и такая, как Амур, не из разряда плавательных бассейнов с рухнувшей крышей.

Но вот, слава богу, и с нашего берега сделан шаг. Весьма немаловажный: в мае этого года в Государственной Думе прошли Парламентские слушания по Амуру. Первый, но не последний шаг. Ибо инициаторы, регионы, объединившиеся недавно Меморандумом "бассейновых" губернаторов и деятельностью Координационного Комитета по Амуру при Межрегиональной ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье", останавливаться на том не намерены.

Слушания обозначили основные направления и пути, по которым следует идти дальше, а главное - вместе, и федеральным, и региональным органам государственной власти. Вместе с учёными и всеми другими толково и честно заинтересованными сторонами и лицами. Но следующий исторически важный этап обязательно потребует самого тесного взаимодействия и сотрудничества на межгосударственном уровне. А пока - нам тут и между собой не лишне надёжно и умело объединиться. Без "особых" позиций.

Камо грядеши, братья?

В Приморском крае сегодня нелёгкую амурскую тему поддерживает и тянет только наука. И в первую очередь - Тихоокеанский географический институт во главе с академиком РАН П.Я. БАКЛАНОВЫМ. Прекрасная дружеская рука. Но этого партнерства недостаточно для дела. Трудно сказать почему, но во Владивостоке даже образованнейшие люди, если напомнить: "А вы-то что спите там?" - говорят с удивлением: "А зачем нам Амур?"

Ну, во-первых, и не Амур - амурский бассейн! А это не одно и то же. И, между прочим, Приморский край на две трети раскинулся как раз в его пределах. А во-вторых, первыми от цзилиньского взрыва пострадали как раз приморчане. Только никто этому не придал значения. Более того, в непосредственной близости от края, за границей, на китайской стороне, стоят такие же заводы - потенциальные "бомбы", где от аварий никто не застрахован.

Все попытки Комитета по Амуру наладить с администрацией Приморского края такие же отношения, как с "еврейцами", амурчанами и читинцами, остались безуспешными. Будто с китайцами разговор: "Моя твоя не понимай". Хорошо ещё губернатор Приморья не отозвал свою подпись под Меморандумом. Чего не скажешь о сахалинцах. Проблема ведь вообще перестала быть чисто амурской, речной - сегодня она уже и морская. Экологическая проблема амурского бассейна уже захватила акватории Охотского и Японского морей, вплоть до Хоккайдо, прибавив ей теперь и японский оттенок. На Сахалине это быстро сами поняли и готовы к сотрудничеству.

Согласно расчётам специалистов, Амур ежегодно выносит в Охотское и Японское моря более двухсот пятидесяти тысяч тонн высокотоксичных загрязняющих веществ. С недавних пор на Северном Сахалине хорошо знают об отравленной рыбе. И не нефтяниками - амурским лиманом!

... К вопросу о бомбах

Так ведь и они лежат. Буквально. Бомбы и снаряды с химическими зарядами. Заложены вдоль маньчжурской границы и только ждут своего часа, до которого не так уж и далеко. Наследие Второй мировой войны, а конкретнее - Квантунской армии. Случись не сегодня-завтра и взорвётся какой-либо из подобных забытых складов - цзилиньское "пятно" покажется детским анекдотом. Боевые отравляющие вещества для того и предназначены - для массового убийства!

Трудно сказать, есть ли тут какой-либо дипломатический сговор - вместе об этом интеллигентно помолчать, не будоражить население. Известно лишь то, что между китайской и японской сторонами идут вялотекущие переговоры - кто должен заняться их утилизацией со всеми вытекающими последствиями, включая убытки (и наверняка - не Китай!). А вот кто может стать глубоко пострадавшими - за версту видно: мы.

И здесь есть место общей тревоге, как и вопросам на межгосударственном уровне.

Досье Воды бассейна р. Амур используются в шести субъектах РФ - в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской, Читинской и Еврейской автономной областях, в Агинском Бурятском округе. В 2006 г., по данным Амурского бассейнового водного управления, с территории Хабаровского края, Амурской, Читинской и Еврейской автономной областей было сброшено сточных вод объёмом 761,54 млн куб. м. Из них 56% - загрязнённые сточные воды (41% - загрязнённые недостаточно очищенные, 15% - загрязнённые без очистки).