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Если вас "застукали"
Обнаружил ли муж любовное письмо, застал ли вас в объятиях другого, подслушал ли разговор, сосед ли сообщил или у него самого интуиция сильно развита - главное, что теперь он всё знает. Как правильно вести себя? Нужно всё рассказывать или нет?
Помните старый анекдот про то, как муж застает свою дражайшую половину в постели с любовником? Глядя на супруга в упор, она спрашивает: "Ты поверишь своим глазам или тому, что я тебе расскажу?" Не смешно? Собственно, как и в жизни, - когда вас уличают в измене, становится совсем не до смеха.
Была эта связь случайной или вы влюбились всерьез, стала она местью за прошлые похождения мужа или экспериментом, был этот секс ради секса или кульминация давней дружбы - теперь неважно. Ваш брак оказался под угрозой. В отличие от женщины, которая решила признаться мужу сама и может обдумать, зачем, когда, где и как рассказать всю правду, у застигнутой врасплох нет времени сообразить, что и как сказать. Труднейшее решение она должна принять молниеносно, причем в обстановке, явно не подходящей для доверительной беседы. Как правильно вести себя, если вас "застукали", никто не подскажет. Нужно всё рассказывать или нет и что делать в этот момент? Даже у специалистов по вопросам семьи и брака и умнейших психологов нет на этот счёт единого мнения. Да и сама "коварная изменщица" поначалу не в состоянии вразумительно что-либо объяснить и вряд ли осознает, что к чему.
На любовное приключение, в котором, на первый взгляд, речь идет только о "плотском соблазне", женщину могут толкнуть не нашедшие выхода (ещё детские) переживания, о которых она и сама не помнит. Оно может стать результатом тайного желания создать любовный треугольник, в котором мужчины домогались бы её любви, а она ни одному не принадлежала бы целиком.
Причиной могут стать сексуальное влечение, ярость, страх, неуверенность в себе или все это вместе взятое. С одинаковым успехом поводом к связи может послужить острая потребность в близости - и боязнь близости. Женщина может сбиться с "пути истинного" из-за ощущения собственной ненужности или, наоборот, в знак протеста - когда её постоянно ведут на коротком поводке.
Словом, как считают одни, причин может быть множество. Другие оправдывают внебрачные связи простым желанием общения, которого зачастую лишены супружеские отношения. Конечно, попавшейся с поличным, в отличие от решившейся признаться, не до философского осмысления случившегося.
Действительно, никто лучше вас не знает ни вас, ни ваших отношений с мужем. В любом случае учтите: раз ваша связь перестала быть тайной, а, по статистике явным становится каждый четвёртый адюльтер, - вам, скорее всего, не уготованы нежные слёзы умиленного примирения.
И даже при том условии, что он вас простит, так, как раньше, уже не будет. Ведь вы действительно что-то пересмотрели и изменили - в себе или в ваших отношениях. Так зачем же цепляться за образ хорошей девочки, которой вы были до измены? Это бессмысленно. Естественно, вам хочется вернуться к спокойной и благополучной жизни. Но стоит ли стараться напрочь вычеркнуть случившееся? Может быть, конец безоблачной совместной жизни - серьёзный повод к тому, чтобы начать вместе строить новые отношения двух взрослых любящих людей! Задумайтесь об этом, если уже произошло то, что произошло.
Возьмите тайм-аут, не пытайтесь придумать объяснение на ходу, поспешно накидывая халатик. Лучше спокойно и четко объясните мужу, что будете готовы говорить с ним немного позже, и как можно быстрее прекратите мучительные для него картины созерцания вас и вашего любовника в одном месте. Расстаньтесь на какое-то время, пусть первоначальная, порой нестерпимая боль поутихнет, и вы оба начнете трезво мыслить и будете способны рассуждать логически.
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