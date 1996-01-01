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Пирожок по-татарски
В доме-музее Суханова в рамках проводимых ежегодно Дней открытых дверей общественных организаций Приморского края состоялась презентация татарско-башкирских общин.
Виновники торжества из "Туган тел" ("Родной язык", Находка), "Туган ил" ("Родина", Владивосток) и "Дуслык" ("Содружество", культурно-просветительская общественная организация татар Приморья) представляли выставку татарского декоративно-прикладного творчества: национальные костюмы, статуэтки, ковры, сувениры. На открытии выставки исполнялись национальные танцы в праздничных татарских костюмах, которые традиционно шьются из шелка и украшаются различным орнаментом с преобладанием элементов луны и полумесяца.
Особым внимание гостей привлекла презентация мастер-класса татарской кухни. Его проводила председатель культурно-просветительской общественной организации татар Приморья "Дуслык" Любовь СЕРМЯГИНА. Она с удовольствием поделилась с "ЗР -Диалог" рецептом одного из вкуснейших татарских блюд Эчпучмак ("треугольник").
Эчпучмак ("треугольник")
Ингредиенты: дрожжевое тесто, начинка и бульон. Для начинки нужно нарезать кубиками сырую картошку, мелко - мясо и репчатый лук. Добавить специи по вкусу.
Тесто раскатывается кружечками диаметром 10 см, в каждый кружочек кладется начинка. Затем нужно защемить тесто так, чтобы получился треугольник с отверстием посередине. Это отверстие нужно закрыть маленьким шариком из теста, потом смазать яйцом. Получившиеся "пирожки" поставить в духовку на 35-40 мин.
После выпекания "пирожков" шарики приподнимают, вливают бульон и снова ставят в духовку на 7 мин.
Татары, так же как и русские, любят чаевничать. Они пьют чай не из чашек, а из больших пиал, причем только листовой зеленый и черный чаи. К чаю представители общины принесли настоящий татарский плов, приготовленный по особому национальному рецепту, оставшемуся тайной. Пловом были накормлены все желающие. Тут же члены общины устроили что-то вроде "круглого стола", где подвели итоги прошедшего "Сабантуя - 2007", пообщались, попели национальные песни. На празднике случайно встретились родственники, что придало редкую в наши дни искренность общественному мероприятию. Неслучайно дом-музей Суханова называют Домом Дружбы.
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