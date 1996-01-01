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Воин на плече дает силу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Татуировки и пирсинг уже не считаются чем-то непристойным. Сегодня ими вряд ли можно кого-то удивить. Салонов, практикующих нательное искусство, во Владивостоке достаточно, равно как и желающих украсить себя. А что диктует мода?

Стоит сразу сказать, что сегодня модно все, что неповторимо. Одним словом, немного индивидуальности и эксклюзивности - и ты в моде. Тем не менее какие-то стандарты существуют. Как рассказали в одном из владивостокских тату-салонов, сегодня уже вряд ли кто решится изобразить на своем теле грозную голову дракона или оскаленного зверя. Эти зарисовки остались в прошлом, уходят в забытье и татуировки в виде бабочек, цветочков, исчезает готическая тематика.

Большой спрос нынче на восточные мотивы. Изображение китайского или японского иероглифа - лидер тату хит-парада - накалывается, как правило, на спине и ногах в виде маленького изящного рисунка. Как заверили в тату-салоне, этим летом азиатская тематика останется непревзойденной. Все больше поклонников у недавно появившегося стиля биомеханики. Изображаемые на теле человека железные детали создают ощущение, что они прорывают кожу.

Татуировки считаются довольно дорогим удовольствием. В среднем, в салонах стоимость изображения со спичечный коробок составляет от двух и более тысяч рублей в зависимости от сложности рисунка.

Что касается пирсинга, то здесь самым распространенным видом были и остаются проколы языка и ушей, также не теряется спрос на пирсинг пупка и интимных мест. В последнее время все чаще стали прокалывать пупки и уши мужчины. На вершине популярности так называемые "тоннели" в ушах. В ухе проделывается довольно большая дырка, в которую вставляется массивное кольцо. "Ничего предосудительного в нательном искусстве нет. Главное, знать, для чего это человек делает. Чтобы не выглядеть нелепо, не надо превращать свое тело в клумбу из цветов и бабочек. Все должно быть в меру", - говорит арт-директор одной из городских тату-студий.

По его словам, любая деталь, в том числе безобидное колечко в ухе и крошечная бабочка на груди, несет в себе энергию, и когда она оказывается на теле, то, безусловно, начинает влиять на общую биоэнергетику человека. Уже в древности люди украшали свое тело и предавали значение каждой детали. Многие и сегодня верят в мистику и считают, что то или иное изображение чему-то способствует, например богатству, славе, удаче. "Например, на днях молодой человек пожелал изобразить себе на плече торс воина, - рассказывают в тату-студии. - Он обосновал свой выбор тем, что ему постоянно приходится бороться в этой жизни, поэтому в трудную минуту Воин Духа на плече прибавит ему сил".

Но основная причина, по которой украшают свое тело, - это стремление к индивидуальности. Пирсинг и татуаж - способ самовыражения.

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