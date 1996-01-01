Морячка Соня или бизнес-леди?

Миф о том, что представительницы прекрасного пола одеваются, в первую очередь, желая привлечь внимание мужчин и подчеркнуть свою сексуальность, развеян. Это сделали авторы книги "Мода и психология: выбор современной женщины", которые презентовали свое детище в театре моды "Пигмалион" ВГУЭС.

Меняю сексуальность на личность

Авторами исследования по психологии моды стали сотрудники ВГУЭС: Рита ГИМАЕВА, старший преподаватель кафедры психологии, и Валентина ЧЕРНЯВСКАЯ, заведующая кафедрой сервиса и моды. Психология моды - одно из новых направлений в современной науке, и ученых, которые занимаются этим вопросом, сегодня можно пересчитать по пальцам.

В обществе давным-давно бытует мнение о том, что при выборе одежды женщина руководствуется прежде всего желанием привлечь мужчину, подчеркнуть свою сексуальность и женственность. "Так ли это на самом деле?" - усомнились наши продвинутые землячки. Ведь последние серьезные исследования в этой области приходятся на вторую половину 60-х гг. прошлого века, а с тех пор роль женщины в обществе и ее самовосприятие сильно трансформировались. В самом деле, представительницы прекрасного пола стали более самостоятельными, независимыми, самодостаточными, они борются за свои права и не согласны быть только дополнением мужчины. Одежда является одним из инструментов этой борьбы: во второй половине XX века в женский гардероб прочно вошли брюки, появились такие течения, как хиппи, панк, унисекс и пр.

"В последние годы были разработаны методики, которые позволяют измерить не только осознанный уровень мотивации человека, но и подсознательный, что очень важно, - рассказывает Рита Гимаева. - В ходе исследований мы получили сложную, многоплановую картину выбора. Подводя итоги, могу сказать, что для современной женщины при выборе одежды на первом месте стоит собственное "Я" ("моя внешность", "моя фигура", "моя индивидуальность"), т.е. женщина, в первую очередь, одевается для себя. Интерес мужчин тоже важен, но сегодня он уже не является главным фактором".

Стиль и характер

Авторы книги утверждают: если у вас в одежде преобладает какой-то один стиль, психологи могут сказать о вашем характере и образе жизни что-то определенное. Например, те, кто предпочитает строгий классический стиль, в большинстве своем достаточно консервативны и внутренне нуждаются в стабильности, а деловой костюм как раз и позволяет им чувствовать себя спокойно и уверенно. Если же вы являетесь приверженцем городского стиля (casual), значит, вы - динамичная женщина, у которой насыщенная жизнь и всегда много дел, вам важно успеть в кучу разных мест и некогда уделять одежде повышенное внимание. Для таких представительниц прекрасного пола главным критерием при выборе одежды является удобство и функциональность. Шпильки - только по торжественным случаям!

Жители других городов и стран, приезжая во Владивосток, чуть ли не в один голос говорят: здесь много женщин, которые одеваются ярко, броско, порой рискованно, иногда даже вызывающе, чем, конечно же, привлекают внимание. Тут вам и умопомрачительные декольте, и супермини, и безумные фасоны, и расцветки "вырви глаз". Рита Гимаева объясняет это тем, что среди владивостокских женщин преобладает демонстративный (или театральный) тип личности. Людям такого склада свойственна широта натуры, храбрость, повышенная эмоциональность. Владивосток, как предполагает исследователь, как раз и привлекает таких людей: "Ведь это город на семи ветрах, это море и огромные открытые пространства, тут всегда немного "штормит", эмоции зашкаливают и требуют выхода".

"Еще одна характерная черта не только для жительниц нашего города, но и для всех российских женщин - это неуверенность в своей привлекательности, - отмечает Рита Гимаева. - Немного грустно, но так уж складывается национальный характер. Причина в том, что в возрасте 5-6 лет большинство наших девочек не получают должного внимания: в этом возрасте очень важно, чтобы окружающие мужчины, и в первую очередь отец, видели в ней не только слабого ребенка, о котором нужно заботиться, но и маленькую леди, принцессу. Но, к сожалению, российские мужчины в этом плане несколько суровы и не умеют подчеркнуть женственность, считая, что все это лишние сантименты. Потом девочка вырастает и всю жизнь пытается доказать свою привлекательность".

Чем же руководствуются мужчины при выборе одежды? Этот вопрос буквально витал в стенах театра моды после окончания презентации, и авторы обещали посвятить этой теме свою следующую книгу.