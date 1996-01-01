Встать, школьный суд идет!

Учителей приморских школ учили воспитывать граждански активную молодежь на семинаре первой краевой летней школы тренеров правового и гражданского образования, которая открылась во Владивостоке 16 июля.

Присутствовали учителя не только из Владивостока, но и из Арсеньева, Находки, Уссурийска, Артема и Лесозаводска. На учебу пришли и директора школ.

Для педагогов семинар дал возможность выстроить систему работы по практическому правовому образованию (сюда входит изучение судебной системы, из чего она состоит). "Мы учим, как правильно выстроить контакт с юристами и придать работе педагогов системный характер", - объяснила руководитель мероприятия.

Директорам это помогает организовать с учителями внеклассную деятельность. Например, коллективу одной из арсеньевских школ удалось добиться постройки нового здания школы.

Мероприятие проходит в рамках программы "Гражданская компетентность молодежи на Дальнем Востоке", которая проводится в Камчатской, Магаданской, Сахалинской областях, Приморском и Хабаровском краея и финансируется на средства агентства США по международному развитию.