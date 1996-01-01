В Уссурийске автобус ждут с удобством

Уссурийские власти обратили внимание на автобусные остановки. Поскольку внешний вид нынешних, с позволения сказать, "сараев" не соответствует имиджу самого чистого города Приморского края, было решено их отремонтировать.

Пока в планах администрации Уссурийского городского округа провести косметический ремонт 92 остановок и мест ожидания общественного транспорта. Только после того, как они будут покрашены, вблизи них отремонтированы урны и лавочки, объекты снова примут статус "остановки". Кроме того, в настоящее время в Уссурийске ведется строительство еще трех автобусных остановок с торговыми павильонами.