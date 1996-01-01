Нацпроект "Смывайся, кто может!"

Пока российские власти разрабатывают долгосрочные программы восполнения естественной убыли населения, это самое население продолжает стремительно таять. В настоящее время ежегодная убыль населения в РФ составляет 800 тыс. человек. Согласно проведенной в 2002 г. переписи населения, в стране проживало 142 млн граждан; значит, сегодня их осталось порядка 120 млн. А к середине века численность населения может сократиться до 40 млн.

Такие мрачные прогнозы дает заведующий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Анатолий АНТОНОВ, пишет "Утро.Ru". Правда, к тому времени с подобной проблемой столкнутся все государства мира, которые будут бороться за человеческие ресурсы. Однако вряд ли это может служить достаточным утешением. В отличие от многих развитых государств, испытывающих аналогичные трудности, наша страна имеет весьма обширную территорию, облагораживать которую оставшимся жителям будет весьма непросто.

Тем более что и сами современные жители России отнюдь не горят желанием возделывать целину. Все заметнее становится миграция россиян из отдаленных областей поближе к центру. Как образно выразился Антонов, сейчас плотность населения на Урале и Дальнем Востоке такая же, какой была в каменном веке. Стремление оказаться поближе к "цивилизации" вполне понятно, однако следствием этого становится чрезмерная урбанизация населения, в то время как сельские местности вымирают целыми деревнями. Два года назад на 70% территории РФ проживало всего 11 млн человек; сегодня, надо полагать, их число еще сократилось. Необходимо создавать условия для того, чтобы население не покидало регионы; но как именно этого добиться, никто пока вразумительно объяснить не может.

Ясно одно - только экономическими мерами добиться прекращения бесконтрольной миграции и повышения рождаемости не удастся. Сколько бы ни потратил бюджет на удержание людей в родных пенатах, вряд ли эти суммы, в пересчете на каждого отдельно взятого гражданина, будут сопоставимы с зарплатами в крупных городах, не говоря уже о возможностях для обучения и карьерного роста. Традиционное мнение о том, что молодые семьи откладывают рождение ребенка, боясь материальных трудностей, конечно, верно, но лишь отчасти. Главная беда в том, что за последние 15 лет в России девальвировались многие социальные ценности, в том числе институт семьи и брака. В результате все больше молодых людей предпочитают "свободные отношения", и многие из них в социологических опросах заявляют, что не собираются заводить детей в принципе, независимо от уровня благосостояния.

Впрочем, с официальной точки зрения демографическая ситуация в России на сегодняшний день выглядит далеко не так критично. На традиционном еженедельном совещании с президентом первый зампред Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что благоприятная демографическая тенденция, наметившаяся в начале года, сохраняется, а значит, страна движется в правильном направлении. "С января по май естественная убыль населения сократилась на 25% по сравнению с прошлым годом", - сообщил первый вице-премьер. По его словам, это произошло как за счет снижения смертности (на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), так и за счет увеличения рождений: в России с января по май родилось 625 тыс. детей - на 34 тыс. больше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

Более оптимистичную оценку демографической ситуации в России дают и международные эксперты. Согласно докладу Отдела народонаселения ООН, к 2050 г. численность россиян сократится, но не так сильно, как обещает Анатолий Антонов: одна шестая часть суши потеряет около 20 млн жителей, численность которых сократится до 108 млн.