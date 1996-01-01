Детдома можно... сокращать

Количество детских домов в Приморье сокращается из-за активного развития институтов усыновления и опеки.

Как было озвучено на последнем заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края, в Приморье функционируют 32 детских дома, где живут 2200 детей. После того как и на федеральном, и на краевом уровнях принят ряд мер по поддержке семей, усыновляющих и берущих под опеку сирот, число воспитанников детских домов стало резко сокращаться.

В настоящее время опекуны получают 6 тыс. руб. в месяц, плюс к этому на каждого ребенка полагаются средства на питание, лечение, покупку учебников и организацию летнего отдыха. Такая политика дает свои результаты: только в 2007 г. 237 детей переданы на воспитание в семьи приморцев, что позволяет сократить число детских домов. Закрываются детский дом №2 в Большом Камне и детский дом в Рощино, воспитанники которого переводятся в более комфортный Дальнереченский детдом.