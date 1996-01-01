Ветераны обратились к президенту

Председатели советов ветеранов войны и труда ряда районов и городов Приморья обратились к президенту ПУТИНУ с открытым письмом.

Как рассказал председатель кавалеровского совета ветеранов Рафаэль ЧАЛМАНЯН, в обращении указывается, что последние реформы бьют, прежде всего, по интересам ветеранов. Федеральный закон о "монетизации льгот" и Жилищный кодекс носят антинародный характер. После выплат за услуги ЖКХ и лечение у стариков не остается средств на нормальное питание и приобретение предметов первой необходимости. А сложные операции и лечение часто недоступны из-за высоких цен. В связи с этим ветераны просят президента приравнять тружеников тыла к ветеранам ВОВ, пересмотреть ФЗ о "монетизации" в части лекарственного обеспечения, Жилищный кодекс (нужно произвести ремонт жилья, а потом передавать его населению). Для пенсионеров Дальнего Востока следует ввести дальневосточный коэффициент в размере 30% на всю пенсию, ввести льготный проезд раз в 2 года в центральные районы России для жителей Дальнего Востока. Необходимо также рассмотреть вопрос о повышении детских пособий.