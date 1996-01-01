Барсуки терроризируют англичан

Сексуально озабоченные барсуки довели британцев: они раскапывают их сады, кричат в порыве страсти, занимаясь сексом, дерутся с сородичами. И все абсолютно безнаказанно, так как эти животные находятся под охраной закона.

Газета Daily Mail пишет о колонии из 40 барсуков, которые на протяжении 7 лет терроризируют жителей района Глидлес в графстве Шеффилд. Так, 43-летний Ричард ОЛДЭМ рассказывает, что барсуки перерыли весь его газон, а затем сделали подкоп под террасу.

Затем неугомонные хулиганы вырыли большую яму под садовым домиком, и, наконец, в его саду рухнул забор, потому что барсуки расшатали бетонные основания опор. Когда же британец пожаловался на животных в Группу по защите барсуков Южного Йоркшира, ему заявили, что беспокоить зверюшек нельзя - в это время года они как раз заводят потомство.