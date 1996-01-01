Британец чуть не умер от нападения хомячка

В Великобритании хомячок напал на 50-летнего мужчину и чуть не убил его, пишет The Daily Mail.

По информации издания, британец был укушен при попытке поймать сбежавшего из клетки зверька. После этого у мужчины началась острая аллергическая реакция, которая привела к удушью и анафилактическому шоку. Прибывшие по вызову врачи обнаружили его лежащим на полу без сознания и синеющим от недостатка кислорода.

Как сообщили родственники пострадавшего, он страдает аллергией на пенициллин, поэтому всегда носит с собой лекарства. Почувствовав первые признаки удушья, он сделал себе сразу три адреналиновых инъекции, однако они не дали никакого эффекта. В настоящее время мужчина находится в госпитале в Вустере, где понемногу поправляется.

Анафилактический шок случается, когда иммунная система организма слишком резко реагирует на определенное вещество. По мнению врачей, такая реакция на укус хомячка - редкость и связана она с индивидуальными особенностями организма британца.