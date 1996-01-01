Собака сама покупает себе сосиски

Житель Китая утверждает, что его собака может легко обойтись без помощи хозяина, чтобы купить себе любимые сосиски.

Ву Цань ХЕ из города Ченду, похоже, очень повезло с питомцем. Пес по кличке Леле оказался настолько сообразительным, что вполне справляется и сам в решении вопроса о собственном пропитании. Как только собака чувствует голод, она лаем дает знать об этом хозяину. Все, что тот должен в свою очередь сделать, - дать собаке деньги. "Я даю Леле 1 юань, он берет деньги в зубы и бежит в соседний магазин, где его уже знают все продавцы". -