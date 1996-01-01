Денег больше - зарплата меньше

Летняя пора для подростков, не только отдых, но и возможность заработать. В Находке подрабатывающих школьников и студентов в этом году стало больше.

Как сообщила директор Находкинского центра занятости Екатерина ВЛАСОВА, в этом году увеличилось количество выделенных на трудоустройство подростков средств. Если в прошлом году на эти цели Находкинский городской округ получил 1,3 млн руб., то в этом году сумма выросла до 2 млн руб. Это позволит трудоустроить 2373 подростка. Но и выделенная на этот раз сумма, по мнению руководителя Центра занятости, - далеко не предел. Город спокойно может освоить в летний сезон 3,5 млн руб.

В этом году зарабатывать юноши и девушки будут меньше: зарплата подростков снижена с 1000 рублей, выплачиваемых ежемесячно в прошлом году, до размера МРОТ - 864 рубля. И еще одна особенность сезона - получать заработанное студенты и школьники будут исключительно на сберкнижки, которые предлагается как можно скорее завести.

Сегодня центр занятости населения в Находке заключил 35 договоров с работодателями, решившими трудоустроить детей. Традиционно большая часть из них - договоры со школами. Свои вакансии предоставили также ООО "Зеленое хозяйство", детская городская больница №2, станция юных натуралистов, Дом детского творчества, цирк "Маленький принц", общественная молодежная организации "КЛИО". В полном соответствии с законодательством подростки будут выполнять только те работы, которые разрешены законом "О трудоустройстве несовершеннолетних граждан РФ. Перечень этих работ примерно такой же, как и в прошлом году: прополка клумб, посадка цветов, уборка пришкольных территорий, реставрация книг в городских библиотеках, уход за больными детьми, а также участие в организации летних пришкольных лагерей с дневным пребыванием. ОМО "КЛИО" задействовало ребят на археологических раскопках Екатерининского городища.

Особое внимание традиционно уделяется в городе трудоустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кстати, возможность трудиться и получать пусть небольшие, но честно заработанные деньги предоставляется им в школах не только в летнее время, но и в течение всего года. Только в учебное время они работают всего по два часа в день.