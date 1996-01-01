Больше школьного золота

В этом году с золотой медалью школу окончили на 11 человек больше, чем в прошлом. 49 золотых и 241 серебряная медаль будут вручены в этом году выпускникам владивостокских школ.

Как сообщила председатель комитета образования администрации города Виктория ЗОРИНА, торжественная церемония вручения золотых медалей состоится 22 июня в актовом зале администрации Приморского края.

"Серебряных" выпускников будут чествовать в театре имени Максима Горького 23 июня. В торжественной обстановке заслуженные награды вручит ребятам и.о. главы администрации города Юрий КОРЕНЬ.