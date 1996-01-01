Соцпомощь уходит налево

Всемирный банк предлагает перекрестные проверки доходов граждан для борьбы с распылением соцпомощи в РФ. Действительно бедное население в России получает только малую долю социальных льгот в результате того, что различные пособия распределяются между большим количеством людей, многие из которых не являются бедными, считает Всемирный банк (ВБ).

В докладе о состоянии экономики России, сообщает "Интерфакс", ВБ указывает на проблемы с проверкой уровня доходов и недостаточным взаимодействием между российскими государственными органами в области обмена информацией.

"Налоговая служба, Пенсионный фонд и Служба занятости располагают ценной информацией, которая могла бы быть использована для проведения перекрестной проверки и подтверждения информации (об уровне доходов. - Прим. "Интерфакс")", - говорится в докладе. По мнению ВБ, в настоящее время органы, ответственные за разработку социальной политики, и руководители социальных программ не располагают достаточной информацией для оценки и улучшения качества помощи.

Как отмечает ВБ, 90% всех расходов на социальное обеспечение в России нацелено не на оказание прямой помощи бедному населению, а на поддержку различных групп населения независимо от уровня доходов (пенсионеры, ветераны войны, инвалиды и пр.). Лишь 8% запланированных расходов доходит до 20% беднейшей части населения.

В качестве примера ВБ приводит такие страны, как Польша, Болгария, Румыния и Бразилия, которые также испытывают институциональные проблемы, но добились существенного улучшения собственных систем социальной защиты за счет придания им большей целевой направленности. "Все эти страны проводят оценки нуждаемости, которые выходят за пределы уровня доходов и включают оценку имущества и других активов, а также перекрестную проверку информации", - отмечается в докладе.

Кроме того, чтобы стимулировать предоставление достоверных сведений о доходах, некоторые страны используют и другие методы. Например, в Албании и Румынии дееспособные граждане обязаны выполнять общественные работы, чтобы получить пособие. "Это ослабляет стимулы для недобросовестной практики со стороны более обеспеченных лиц", - подчеркивает ВБ.