Чтобы город был красивым

Владивосток обновляется. Может быть, не так быстро, как этого хотелось бы нам, горожанам, но довольно заметно. И есть надежда, что вот-вот этот процесс станет масштабнее и интенсивнее. В какой-то степени это зависит и от деятельности такой структуры, как комитет по архитектуре и градостроительству УМИГА администрации Владивостока.

На вопросы ДДГ "ЗР" ответили председатель комитета Юрий НОРКИН и его заместитель Татьяна НОВОКШОНОВА.

- Какие задачи сегодня стоят у комитета на первом месте?

Ю.Н.: Прежде всего - это доведение до логического конца двух основных для нас документов: Генерального плана городского округа Владивосток и Правил застройки города. Они нам очень нужны для дальнейшей работы.

- В какой стадии они находятся сейчас?

Т.Н.: Генплан получил одобрение городской администрации, прошел процедуру публичных слушаний и будет направлен на согласование в администрацию края. Документы также переданы в муниципальные образования, граничащие с Владивостоком, - г. Артем и Хасанский район. После согласования документ будет направлен для утверждения в гордуму, как это и предусмотрено Градостроительным кодексом РФ. Крайний срок вступления в силу нового генплана - конец этого года.

- Что наиболее важно в текущей работе комитета?

Ю.Н.: Сегодня очень много претензий к наружной рекламе, в т.ч. находящейся вдоль гостевых трасс. Надо наводить порядок. Мы предложили компаниям, которые занимаются этими объектами, выполнить концепции размещения рекламы вдоль главных улиц. Много претензий остается к временным сооружениям. Их надо приводить в соответствие с новыми требованиями. Если рядом появляются мощные общественно-торговые центры, то мелкие временные должны либо "уходить в них", либо просто исчезать. Наружную рекламу и объекты временного строительства (павильоны, киоски и т.д.) надо убрать со значимых участков, чтобы не "подавлять" их. Мы ставим перед собой задачу создать единый архитектурный образ города, чтобы Владивосток был красивым и уникальным. В рамках ее постановки мы планируем разработать единое цветовое решение как в исторической части города, так и вдоль основных улиц.

- У жителей города есть много вопросов по капитальным зданиям и сооружениям. Предполагается, что они строятся или построены с нарушением норм, например по этажности. Что можно сказать об этом?

Т.Н.: Если по закону, то у большинства застройщиков нет таких нарушений. Все объекты, на которые выданы разрешения, прошли акт выбора площадки и согласование со всеми заинтересованными организациями, после чего и дается разрешение на строительство. Если сначала были согласованы пять этажей, а потом добавились еще два, то обязательно делается корректировка проекта и изменения в нем тоже согласовываются. Поскольку у нас нет Правил застройки города и других таких регламентов, то в каждом новом случае приходится анализировать ситуацию отдельно. Если условия инсоляции, пожарные нормы и пр. не нарушены и застройщик получил согласование, то нет причин запрещать эти два этажа построить.

- А как со строительством жилого дома по ул. Овчинникова, против которого категорически выступают местные жители?

Т.Н.: По градостроительным нормам там никаких вопросов нет. Дом проектировали архитекторы-профессионалы. Они просчитали все - и инсоляцию, и пожарные разрывы, и обеспеченность придомовыми площадками. Все необходимые требования соблюдены. И почему там не может быть жилой дом!? Единственное, что тормозило эту стройку, - было найдено незарегистрированное захоронение, по которому нет никаких документов. Оно и стало главной причиной приостановления строительства.

Ю.Н.: Вообще, у нас есть органы надзора, которые занимаются вопросами природопользования и санитарии. Подобные вопросы - это их компетенция.

Т.Н.: Кроме того, по каждому объекту, который предлагается строить, принимается решение главы администрации, а сейчас еще и краевой администрации. При этом обязательно учитываются рекомендации общественности, градосовета, компетентных организаций и специалистов. Если нет нарушений, которые шли бы вразрез с законодательством, то закон просто обязывает принять положительное решение.

- Начало осуществления каких проектов можно ожидать в городе в ближайшее время?

Т.Н.: Из оригинальных - это мост через бухту Золотой Рог. Согласование по нему уже есть. По океанариуму пока продолжается выбор места строительства. Еще есть уверенность, что будет строиться ледовый дворец в парке Минного городка, реконструироваться стадион ТОФ на Спортивной.

Ю.Н.: По таким крупным и уникальным объектам финансирование идет либо из федерального бюджета, либо совместное - из федерального и краевого. Средств у города на такого рода уникальные сооружения недостаточно.

- Есть ли интерес к строительству таких объектов у частного бизнеса? Помнится, один из местных предпринимателей собирался открыть частный зоопарк, но так его и не построил...

Т.Н.: Больше таких желающих не было. Что же касается строительства многих других объектов, которые собирались начинать частные лица и компании, то теперь многое будет зависеть от того, как будут размещаться на территории города ключевые объекты, которые предлагается построить за счет бюджета России. Намерения застройщиков, исходя из этого, будут корректироваться.

- Многих интересует, что же ожидает район бухты Патрокл? Когда там начнется строительство жилья для служащих ТОФ?

Ю.Н.: Земля была выделена под строительство океанариума, и на участок выдано соответствующее свидетельство о собственности. Решать, что там будет построено, может пока только Управление делами Президента, которое делегировало это право дирекции строящегося океанариума. Вопрос должен решаться юридически.

- Что нового в решении вечных проблем города: о строительстве нового кладбища, свалки бытовых отходов, городских очистных сооружений и системы канализации, ливневке и пр.?

Т.Н.: Полигон твердых бытовых отходов в районе бухты Горностай планируется закрывать, а новый построить в другом месте. Там же надо построить завод по переработке твердых бытовых отходов с выпуском строительных материалов из них. Участки под полигон и завод предварительно подобраны. Сейчас по ним идет сбор исходных данных. Новое кладбище предложено разместить на северном склоне сопки Суворова. С военными, за которыми закреплена эта территория, уже есть предварительная договоренность. По объектам водоснабжения и канализации давно есть утвержденные схемы, которые надо просто реализовывать. Сейчас они корректируются согласно нынешней обстановке.

Если будет нормальное финансирование, то город будет благоустраиваться и строить эти системы. А пока те из застройщиков, которые строят крупные объекты, вынуждены делать локальные очистные сооружения. Без этого проекты не согласовываются. То есть в городскую канализацию с новых объектов должна поступать уже очищенная вода.

- Общественность города ждет, когда же начнет работу градостроительный совет, и, кстати, будет ли на его заседания свободный доступ для журналистов?

Ю.Н.: Да, мы обращаемся ко всем нашим именитым проектировщикам с просьбой участвовать в заседаниях градостроительного совета. В ближайшее время этот орган начнет работать. Это не кулуарный, а открытый и доступный орган для обсуждения вопросов архитектуры и строительства, и в его работе может принимать участие каждый, кто считает это необходимым для себя.