Комсомольск-на-Амуре с размахом отметил 75-летие

Как сообщила городская администрация, главный театрализованный праздник прошел на стадионе "Авангард".

В полуторачасовое представление под открытым небом были включены фрагменты истории, спортивные выступления, номера самодеятельных артистов. В представлении приняли участие почти 3,5 тыс. человек. По проспекту Мира прошло многотысячное карнавальное шествие. На берегу Амура у мемориала Первостроителям города состоялись митинг и большой концерт на импровизированной сцене с участием лучших самодеятельных артистов города. В городе также состоялся большой спортивный праздник. Юбилейные мероприятия завершил большой фейерверк.