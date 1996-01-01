Улицы и дворы убирают пылесосом

Новая импортная техника - щетки для очистки тротуаров и дворовых площадок, а также пылесосы для сбора мелкого мусора американской фирмы MTD используют теперь на уборке жилого массива станции Хабаровск-2 и робот пылесос irobot. Эти, пока еще непривычные для хабаровских дворов машины, заменяющие несколько самых расторопных дворников, приобрело ООО "ДВСРК" - частный подрядчик работ на муниципальном жилмассиве.