Фаст-фуд, быстрые шаги

По оценкам экспертов, рынок предприятий быстрого питания на Дальнем Востоке находится в зачаточном состоянии. Это если сравнивать с темпами развития фаст-фудов в западных регионах страны. В то же время этот сегмент является сегодня настолько привлекательным, что захват дальневосточного рынка предприняли москвичи. Если местные участники рынка всерьез не задумаются о конкурентоспособности своего бизнеса, есть серьезные основания полагать, что они могут не выжить.

Главной причиной неразвитости дальневосточного рынка предприятий быстрого питания до сегодняшнего момента было отсутствие здесь серьезного конкурента. Такого, как, например, McDonald's. Рестораны под этим брендом появляются только в тех городах, чье население дотягивает до 1 млн. Наши скромные населенные пункты этого критерия не выдерживают. Впрочем, в этом есть и плюсы. Отечественный бизнес, связанный с сегментом общепита, имеет возможность развить в регионе собственную сеть, не уступающую McDonald's. Тем более что сегодня это наиболее перспективное направление в развитии предприятий общепита.

Быстрая еда по-дальневосточному

Еще несколько лет назад явление сетевых организаций в сфере общественного питания для региона было редкостью. Но за относительно небольшой срок практически в каждом субъекте Дальнего Востока, за некоторым исключением, появились собственные сети. Такие, как Golden Bird в Хабаровске или Столовая № 1 "Копейка" во Владивостоке.

Вместе с тем мало кто выдерживает все признаки "сети" - единый формат интерьера, униформа обслуживающего персонала, меню. Некоторые называют сетью заведения с разными названиями, стилем и кухней. "В нашей сети уже 6 самостоятельных предприятий, и только 3 из них можно назвать фаст-фудами, - говорит генеральный директор ООО "Манхэттен" из Якутска Вероника ШУЛЬГИНА. Более того, у этих фаст-фудов разные названия и обстановка внутри. Остальные - просто кафе. Особенности нашего города таковы, что люди в большинстве своем отдыхают, гуляют и, соответственно, питаются исключительно в центре. Поэтому открывать там несколько одинаковых заведений просто не имеет смысла. Так, например, в ближайшее время мы планируем открыть еще 3 точки, также отличающиеся друг от друга".

Другие собственники предприятий быстрого питания не ограничиваются рамками одного города. Как рассказал учредитель хабаровской сети фаст-фудов Golden Bird Сергей ПОЛЯНСКИЙ, в их планах - освоить и другие города Дальнего Востока: Владивосток, Находку, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре.

А пока местные сети только готовят экспансию на соседние города региона, московский фаст-фуд уже перешел в решительное наступление. Первым завоеванным дальневосточным городом столичной сети ресторанов быстрого питания "Крошка-картошка" стал Благовещенск. Как стало известно "ДК", этот бренд планирует покорить весь регион.

В чем причина такой привлекательности фаст-фуда как бизнеса? Главный аргумент заключается в следующем: специалисты сравнивают фаст-фуд как элемент рынка с машиной для производства денег. "Быстрая оборачиваемость при минимальных торговых наценках - вот характерные свойства предприятия быстрого питания как бизнеса", - утверждает коммерческий директор владивостокского ресторанного агентства "Анонс" Роман ИВАНИЩЕВ.

К сожалению, у нас нет собственного опыта в отрасли фаст-фуда, поэтому в основе их лежит зарубежный, откатанный десятилетиями опыт. Больше того, некоторые перенимают формат западных заведений практически полностью, насколько им это удается. "Многое мы позаимствовали от американской сети ресторанов быстрого питания Subway", - признается директор фаст-фуда "3 t" Алексей ПОДКОЛЗИН. Их знаменитый sub - эдакий большой гамбургер вытянутой формы, в виде подводной лодки, по-английски submarine. Отсюда и название продукта. Цветовая гамма интерьера такая же, как в Subway.

Примеров заимствования - масса. Перекликаются даже названия некоторых заведений. Например, Country Fried Chicken во Владивостоке созвучен с известнейшей в мире сети фаст-фудов Kentucky Fried Chicken. Не говоря уже о том, что их кухня и технология продаж лежит в основе многих дальневосточных заведений, таких как Weekend в Хабаровске, Chickie-Rickie во Владивостоке и других. Другое дело - денег за использование технологий зарубежных брендов местные игроки им не выплачивают. Как объясняет Алексей Подколзин, "мы же не в точности повторяем их стиль и кухню, много добавляем своего. Поэтому в конечном счете выдумываем уже наш собственный формат". Однако согласятся ли с таким доводом законные правообладатели своей технологии, те же Kentucky Fried Chicken?

Смешанный рынок

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что подавляющее большинство простых кафе и даже некоторые рестораны пытаются захватить часть рынка быстрого питания. Активно практикующиеся в них бизнес-ланчи довольно популярны среди обедающего населения. Эти относительно дешевые, чуть дороже среднего в ценовом сегменте фаст-фуда, комплексные обеды вполне могут конкурировать с ресторанами быстрого питания.

Отдельно хочется отметить активно внедрившиеся на рынок кафе китайской кухни. Среди китайских ресторанов появилась тенденция работать в обеденное время в режиме шведского стола. Посетитель имеет возможность самостоятельно обслужить себя с такой скоростью, какая ему нужна, быстро и недорого отобедать и уйти. Да и большинство обычных кафе китайской кухни по скорости обслуживания сродни предприятиям быстрого питания.

В свою очередь дальневосточные фаст-фуды также в долгу не остаются, вторгаясь в сегмент кафе. "Так мы сделали в Magic Bell (заведение мексиканской кухни во Владивостоке. - Прим авт.), - рассказывает его генеральный директор (ООО "Трейд Пасифик Лтд.") Людмила ТОБОЛЬЦЕВА. - Если наш Magic Burger работает по классическим канонам фаст-фуда, т.е. там, например, не продается пиво, поскольку оно предполагает "засиживание" в заведении, что на предприятии быстрого питания недопустимо, то в Magic Bell, наоборот, создана атмосфера, где можно провести гораздо больше времени за той же кружкой пива".

Равнение на потребителя

Несмотря на все разнообразие предлагаемых форматов, все фаст-фуды Дальнего Востока объединяет одно. Приоритетным в любом заведении остается традиционный оттенок русской кухни. Даже китайские блюда адаптированы под европейский вкус.

Но, несмотря на то что основной успех фаст-фуда, как и любого предприятия общепита, определяет качество еды, рынок ресторанов быстрого питания имеет свою специфику. Только при соблюдении ряда условий, характерных для этого сегмента, можно говорить об успехе фаст-фуда и его конкурентоспособности.

Условие первое: логистика. Важнейшим фактором для эффективного существования фаст-фуда является месторасположение. Как говорит Роман Иванищев, здесь действует принцип "сигаретного киоска": самую большую выручку будет приносить тот киоск, который находится в месте с наибольшей проходимостью. Так же и с фаст-фудами. Из целого списка предприятий быстрого питания, работающих во Владивостоке, лишь немногие могут похвастать удачным географическим положением.

Условие второе: доступность. Продукция в фаст-фуде должна быть относительно дешевой, учитывая, что клиенты ходят туда в час обеденного перерыва. К сожалению, далеко не все предприятия общепита выдерживают этот критерий. Возможно, потому, что многие пытаются захватить соседний и тоже пока свободный сегмент кафе. Средний чек таких фаст-фудов (количество денег, оставляемых среднестатистическим посетителем заведения) зачастую зашкаливает за 200 рублей. Согласитесь, для ежедневного рабочего обеда это многовато.

Условие третье: технология.В то же время в фаст-фуде должны накормить не только дешево, вкусно, но и быстро. Скорость обслуживания - еще одно необходимое условие эффективной работы. Иначе говоря, время на обслуживание на предприятиях быстрого питания должно быть сведено к минимуму. Для этого необходимо разработать технологию работы и внедрить ее так, чтобы действия, персонала доходили до автоматизма. "Грамотный менеджмент - крайне важен при организации работы фаст-фуда, - отмечает Роман Иванищев. - Если, например, в ресторане, большое значение имеет атмосфера, обстановка, душа заведения, то в фаст-фуде - разум, интеллект. От того, насколько управляющему удастся настроить и внедрить систему, которая бы работала без сбоев, зависит успех предприятия, то есть финансовые показатели. В этом плане фаст-фуд ближе не к общепиту, а к торговле".

Условие четвертое: персонал. С этим у нас проблема практически во всех сферах услуг. Главные проблемы персонала - отсутствие ответственности и качественного сервиса.

Условия пятое: маркетинг. С точки зрения позиционирования ни один фаст-фуд Дальнего Востока не похож на другой. У каждого есть лицо, как минимум, на вывеске. В основном клиентов пытаются привлечь различной национальной кухней - узбекской, австралийской, китайской. C другой стороны, многие заведения пренебрегают собственным пиаром. У других, несмотря на огромный рекламный бюджет, отдача не соответствует затраченным на раскрутку средствам. Причина проста: неудачно была разработана маркетинговая стратегия.

Несмотря на всю привлекательность и перспективность этой отрасли рынка, местные предприниматели не очень торопятся создавать здесь ажиотаж. Участники рынка это объясняют сложностью в поиске подходящего места на выгодных условиях, да и будущих местных конкурентов не очень-то боятся. Мало кто из них использует технологию фаст-фуда. Многие работают как бог на душу положит. А зря: на рынке уже появились серьезные игроки, способные задушить любой вольготно чувствующий себя фаст-фуд Дальнего Востока, не думающий о своем развитии. Глядишь, тут и McDonald's не понадобится.