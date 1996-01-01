Последние мифы Америки

Реализация планов российского правительства по установлению безвизового режима пересечения границ с Европейским Союзом, наверное, со временем нивелирует значение такого социального явления, как эмиграция. Во всяком случае, на европейском материке. Отсутствие границ смывает различия между народами, культурами и этносами. Таким образом, политический смысл толерантности в будущем будет наиболее актуален для своего рода оси Европа - Америка. Ну это, конечно, помимо соображений о перенаселенности Азии и Африки. Конечной или отправной точкой этой оси, скорее всего, так и останутся США.

Хорошо это или плохо в геополитической системе координат, для простого российского обывателя пока не суть. Для нас важно, как мы сегодня воспринимаем нашего будущего главного союзника или оппонента. Причем именно на бытовом уровне, который и является своего рода почвой для определенного политического поведения государства. В этой связи стоит отметить дальновидность внешнеполитических ведомств США, ежегодно запускающих массу программ по приглашению к себе в гости тысяч рядовых россиян, впервые познающих американскую действительность воочию, а не в голливудском варианте. По одной из этих программ занесло в американские края и вашего корреспондента. Не уверен, что именно мои впечатления окажут решающее влияние на отношения между нашими странами, но полагаю, что "незамыленный" взгляд "руссо туристо" все-таки будет для кого-то интересным.

Что прежде всего интересует любознательного человека, впервые выезжающего за границу? Ну, конечно, соответствие действительности мифологическим представлениям о стране пребывания. Нам кажется, что об Америке мы знаем достаточно много. Но, смею вас заверить, сравнительный анализ этих знаний на практике зачастую оборачивается конфузом. Возьмем для начала главный миф об американской мечте. Вы помните - каждый может получить от жизни все, стоит только захотеть или поймать за хвост удачу.

На самом деле для среднестатистического американца самое главное - найти нормальную более-менее оплачиваемую работу. Работа почти тут же втягивает американца в кредитно-возвратные отношения с государством, вырваться из которых практически невозможно. Страховки, ссуды - вся жизнь в долг до самой пенсии.

- В этом нет ничего страшного, - говорил мне наш переводчик Карен, проживающий в Штатах уже 15 лет. - На самом деле ты абсолютно свободен в границах государства. Например, купил ты дом в рассрочку на 10 лет, потом захотел переехать в другой штат. Продал этот дом, купил другой - никаких проблем. Главное, чтобы твоя кредитная история оставалась чистой. А чистоту кредитной истории гарантирует стабильная работа.

На удачу и случай при этом, конечно, надеются - в Америке разыгрывается бесчисленное множество лотерей. Однако ставку на случай делают немногие. Большинство предпочитают обзавестись хорошим юристом, чтобы минимизировать свои расходы. Есть работа - есть юрист, и это уже свидетельство того, что ты собой что-то представляешь. Помню, в одном из баров Вашингтона рядом со мной присел чернокожий парень в жилетке и с огромными запонками на рукавах. Что-то среднее между цыганским бароном и продюсером в моем представлении. Просто неимоверно гордый собой парень, всем своим видом демонстрирующий, что для него в порядке вещей зайти после работы в бар и пропустить стаканчик-другой виски. Мы познакомились. Оказалось, что он работает рядовым программистом. Вот вам и американская мечта в ее повседневном варианте.

Если не копаться в деталях, то такой реалистичный финал одного из самых устойчивых мифов можно считать исключительно положительным. Помните, как в нашем знаменитом "Белом солнце пустыни": "красивая жена, хороший дом - что еще нужно, чтобы спокойно встретить старость". Но когда углубляешься в эту тему дальше, то становится немного не по себе. Карен, например, признался, что он и его жена ведут раздельные счета, а в конце месяца подсчитывают, сколько каждый из них потратил. И тут важно не то, что у супруги Карена отец-миллионер, а то, что при этом у них общий ребенок и они искренне любят друг друга. Интересно, на чей счет в таких искренних отношениях записываются расходы на презервативы?..

Характерная деталь американской действительности - высокий процент бытовых убийств из-за страховок. Это когда один из супругов застраховал свою жизнь, а потом у него возникли проблемы с работой, и второй супруг во избежание вполне определенного будущего из-за возникших проблем перерезает любимому или любимой во сне горло. Поразительный прагматизм, выпестованный именно особым общественным укладом. У нас ведь тоже убивают на кухнях. Но очень редко по расчету, гораздо чаще от души.

Другой миф об общности американской нации требует более длительного изучения, чем трехнедельное пребывание в Штатах. Но для меня показательными стали несколько моментов. В Хьюстоне без всякой задней мысли я сунулся в бассейн местной гостиницы и долго не мог понять, почему при моем появлении немногочисленные купальщики, особенно дети, вдруг потянулись на выход. И только единственный оставшийся в бассейне смуглолицый мужик на ломаном английском объяснил мне, что в таких коротких плавках, как у меня, здесь ходят либо кинозвезды, либо геи. Поскольку как кинозвезду меня никто в лицо не признал, то, вероятно, второй вариант набрал больше очков.

Все это Сэм, как представился мой доброхот, объяснил мне после того, как я рассказал ему, что приехал из России. Сэм оказался мексиканцем.

- Американцы думают, что они самые умные, - говорил он мне. - Что только они все делают правильно. Если бы они все делали правильно, Мексика тоже могла бы жить хорошо. Мы не будем говорить по-английски. Через сто лет Америка будет говорить на испанском. Нас уже много в Техасе, а в Калифорнии и вовсе половина жителей - мексиканцы.

Насчет Калифорнии Сэм несколько преувеличил. По моим данным, в штате Арнольда ШВАРЦЕНЕГГЕРА примерно 20% населения - испаноязычные. Но тут дело не в цифрах, а в общности. Кстати, русские эмигранты этой общности также не способствуют. Правда, это качество русской эмиграции скорее со знаком минус, чем плюс. Мне, например, очень не понравилось, когда одна из наших бывших соотечественниц в Чикаго пошутила над нищим, сидевшим с протянутой рукой, сказав ему что-то вроде "спасибо, мне ваших денег не нужно, у меня есть свои". Откровенно говоря, столь машинальная публичная жестокость в отношении своих американцам не свойственна. Тем более в Чикаго, знаменитым своим слезливым шоу с легендарной ОПРОЙ. Это уже что-то от нас.

Большое внутреннее возмущение вызывало у меня и притворство бывших россиян на предмет забывания элементарных русских слов. Американизировались типа. На фоне настоящих американцев, по поводу и без повода вспоминающих ЧЕХОВА, ДОСТОЕВСКОГО и ТОЛСТОГО, такое притворство смотрится очень неприятно. Не думаю, что оно вписывается в любознательность американцев, интересующихся всем, за что они заплатили деньги. Приглашая вас, они, кстати, тоже платят деньги и, уж будьте покойны, выжмут вас расспросами о России как губку.

Ну, и последний штрих к теме общности - тотальное стукачество. Причем сами американцы звонки в полицию с доносами на соседей стукачеством не считают. Они искренне полагают это долгом законопослушного гражданина. Карен, например, рассказал случай, когда, уложив ребенка спать, он вместе с супругой на пару часов уехал в гости к знакомым. Вернувшись, они застали в своем доме полицию, приехавшую по вызову соседей. Ребенок, оказывается, проснулся и заплакал. При этом Карен, которого после этого еще несколько месяцев долбили соцслужбы, проверяя условия содержания ребенка, действиями соседей был возмущен до крайности. Но при этом спокойно рассказывал, как сам звонил в полицию, проживая еще на съемной квартире, когда слышал во дворе какой-то шум.

В Хьюстоне мы как-то вечером отправились прогуляться по окрестным улицам местных жителей с достатком выше среднего. Не прошли и пару кварталов, как нас догнала полицейская машина, и полицейский, проверив наши документы, сказал, что к ним поступила жалоба от местных жителей на подозрительных мужчин, прогуливающихся вблизи их домов. Интересно, что мы сами никого не видели. Но еще более парадоксально то, что двумя кварталами влево или вправо вас уже самих могут ограбить или даже убить, и вряд ли полиция будет такой же оперативной. Все дело в статусе налогоплательщиков. И к общности нации это имеет самое прямое отношение.

У тамошних государственных деятелей понимание этой проблемы есть. Пресловутая социалка является камнем преткновения американских выборов любого уровня. Если раньше соперника можно было свалить откровениями какой-нибудь Моники ЛЕВИНСКИ, то теперь на первый план выходит точность диагнозов происходящего в стране. Нам довелось побывать в Штатах, когда там еще шла избирательная кампания в президенты, и нужно заметить, что контрвыпады кандидатов и провокации обсуждались рядовыми американцами гораздо менее интенсивно, нежели программы действий претендентов в области здравоохранения и пенсионного обеспечения, миграционной политики и позиционирования государства на внешнеполитической арене.

Новинкой сезона стала и тема патриотизма. Несмотря на развешанные повсюду американские флаги, и здесь возникают некоторые сложности, связанные с изменением политического климата в мире. То есть не любить свою страну в США, естественно, никто не призывает, но люди все чаще говорят о том, что эту любовь нужно как-то соразмерять с отношением к Америке со стороны других стран. Не ошибемся, если предположим, что эти настроения возникли после 11 сентября 2001 года. Добавила остроты в дискуссию и оккупация Ирака, к которой в США относятся очень неоднозначно.

Новые настроения заметно сказываются на отношении принимающей стороны. Организаторы нашей программы можно сказать настаивали на том, чтобы мы как можно больше общались с простыми американскими гражданами, и, расспрашивая нас о впечатлениях, прежде всего интересовались именно этой стороной нашего пребывания в США. Должен признать, что американцы - большие мастера по части комплиментного стиля общения. Плохо зная собственную историю и литературу, они спешат выложить все, что знают о стране собеседника, постоянно подчеркивая, что это очень круто. Фамилию Достоевского в США мне приходилось слышать чаще, чем фамилию действующего американского президента. Это довольно трогательно.

Ну и наконец, миф об эмансипации американских женщин. Либо я не на тех женщин нарывался, либо это действительно миф, но какого-то маргаринового слоя между полами в Штатах я не обнаружил. Все как у людей. Большинство женщин хотят выйти замуж и построить нормальную семью, а в ожидании столь торжественного момента отнюдь не враждебно относятся к проявлениям мужского внимания. Единственным признаком эмансипации для меня стали американские стюардессы на международных линиях. Белозубых красавиц я там не обнаружил, и, как выяснил позже, благодаря протестам нескольких женских организаций симпатичным девушкам получить работу на американских авиалиниях сегодня и впрямь довольно проблематично. Не родись, как говорится, красивой, а родись стандартной.

Что же в таком случае остается у американцев своего, спросите вы. Свое - это болезненное чувство сопричастности с этой страной, развернувшейся орлом через весь континент. Свое - это уверенность, что все самое лучшее в США. Свое - это стирающийся, но все еще сохраняющийся фронтир между черными и белыми. Кантри в глубинке, ужасающая скукой размеренная жизнь маленьких городов и поселков, являющаяся, на мой взгляд, главной причиной неиссякаемой энергии американских писателей-фантастов. Когда ничего интересного не происходит, это интересное надо придумать. Своеобразный ритуал поведения, удивительным образом сохранившийся с первобытных времен: встретился глазами - обязательно поздоровайся, задел - извинись.

Там это называется культурой. Может быть, и правильно. Во всяком случае, этот ритуал можно считать залогом наших будущих нормальных отношений. В отсутствие мифов, которые мы только что развенчали. Поэтому экскьюз ми, если что не так.