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Оптимизировать управление и освоить депрессию

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Владивосток расположен таким образом, что поблизости от него нет достаточных источников воды, а все питающие его водохранилища и водозаборы - открытые. Их ресурсы связаны с климатом: в засушливый период воды в них мало, но и когда ее много, это тоже проблема, и связана она с ухудшением качества воды.

Для того чтобы в городе не было критических "крановых" моментов, надо оптимизировать систему управления этим комплексом. Она должна быть улучшена, потому что после ввода новых источников - Штыковского и Шкотовского водозаборов - возможностей вполне достаточно, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение города питьевой водой, и если Владивосток в будущем и ждут глубокие природные катаклизмы, то сделать так, чтобы они не приводили к серьезным кризисам.

Сегодня очень серьезным недостатком в системе водоснабжения Владивостока является то, что у него нет надежного источника воды на случай чрезвычайных ситуаций. Таким источником может быть Пушкинское месторождение подземных вод. Его разведанные запасы были утверждены еще в советское время. Они вполне достаточны, чтобы исключить нехватку воды в случае любой неблагоприятной ситуации.

Освоение Пушкинского месторождения подземных вод было начато более 15 лет назад. Сложность окончания этого строительства заключается в его дороговизне, связанной с удаленностью этого источника от города (40 и более км) и необходимостью большого объема восстановительных работ на заброшенных и недостроенных объектах. Пожалуй, то, что здесь было построено раньше, уже не может быть реанимировано, и все по сути надо начинать заново. Но делать это все равно нужно. Предположительно на осуществление этого проекта сегодня требуется 3-5 млрд рублей и несколько лет работы крупного комплексного коллектива строителей.

Когда наступает трудный период, вокруг этого месторождения начинается очередной разговор, но ничего не делается. Это очень плохо. Есть современные градостроительные требования, по которым в России город с населением более 500 тыс. человек должен иметь надежный подземный источник водоснабжения, несмотря на имеющийся сегодня избыток поверхностных вод.

Есть еще несколько веских доводов в пользу осуществления названного проекта. Во-первых, воды Пушкинского месторождения необходимы городу на случай новых природных катаклизмов, связанных с засушливыми периодами. Во-вторых, это дополнительная надежность в случае иных чрезвычайных ситуаций - будь то кислотные и радиоактивные дожди, теракты, техногенные катастрофы и пр. В-третьих, в связи с растущим загрязнением водосборных территорий с каждым годом ухудшается качество воды в водохранилищах, и для нормальной технологической обработки этих вод требуется все больше средств. Со временем вода из подземного источника может стать дешевле, чем из открытого.

Отсутствие надежного водоснабжения - это и социальный фактор: постоянная неудовлетворенность людей тем, что им не созданы условия для нормальной жизни и работы. И недовольство всех структур, в т.ч. и бизнеса. Если бы у нас в прошлом этот резервный подземный источник был задействован, то не было бы ни срывов водоснабжения предприятий, ни кризиса 2003-2004 гг.

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