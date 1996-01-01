Вода - дело государственное

Амурское бассейновое водное управление (Амурское БВУ) расположено в Хабаровске и является межрегиональным территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов. В ведении управления находятся объекты, расположенные в границах Приморского и Хабаровского краев, Читинской, Амурской, Сахалинской, Камчатской и Еврейской автономной областей, Агинско-Бурятского, Чукотского и Корякского автономных округов, а представляют управление в регионах отделы водных ресурсов.

Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ внес ряд изменений во многие законодательные акты РФ. Они затронули и Водный кодекс РФ, принятый в ноябре 1995 г. В частности, статьей 59 этого закона определено, что практически все водные объекты (водотоки, озера, водохранилища) являются федеральной собственностью. Исключение составляют лишь т. н. "обособленные" водные объекты, не проточные и не имеющие гидравлической связи с подземными водами, они могут находиться в муниципальной собственности.

Мы решаем вопросы выделения лимитов на водопользование, выдаем лицензии, заключаем договоры пользования водными объектами, следим за развитием паводковых ситуаций с целью принятия мер по защите территорий от затопления и снижению наносимого ущерба, осуществляем функции государственного заказчика бассейновых целевых программ и проектов, регулируем режимы работы крупных водохранилищ, выполняем ряд других полномочий согласовательного и разрешительного характера по деятельности на водных объектах и в их водоохранных зонах.

Без науки, как и без воды, не выжить. Однако следует отметить, что средств на научные исследования, включая и прикладную тематику, выделяется мало. Поэтому многие злободневные вопросы водного хозяйства остаются неизученными. Вместе с тем хочу отметить, что близится к завершению крупнейший в стране проект корректировки русловых деформаций р. Амур у Хабаровска. Это плод совместного труда ученых и практиков. На протоках около Хабаровска сооружаются две переливные плотины-запруды, которые повернут воды реки в основное русло и предотвратят его обмеление.

Сейчас обсуждается проект нового Водного кодекса РФ. Он призван решать важные народнохозяйственные задачи, которые встают перед страной в нынешнюю эпоху становления рыночной экономики. И то, что сейчас с территорий в Госдуму поступают поправки к проекту Водного кодекса РФ, тоже должно пойти на пользу. Я считаю положительным и то, что в результате недавних изменений в налоговом законодательстве происходит аккумуляция всех средств за пользование водными ресурсами на счетах федерального центра. Если раньше 60% всех средств, собираемых в качестве платы за пользование водными объектами, оставалось на местах и тратилось неизвестно на что, то сейчас они полностью уходят в Москву. Это позволяет не распылять полученный "водный" налог, а использовать его более эффективно, направляя адресно на водоохранные мероприятия.

Сегодня за счет целевых федеральных средств строятся водохозяйственные объекты инженерной защиты населенных пунктов от наводнений и берегоукрепительные сооружения в Читинской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской АО. На эти объекты в 2005 г. выделено 454,5 млн руб., в том числе на Приморье - 218,5 млн руб. и Хабаровский край -147 млн руб.

Таких объемов финансирования со стороны отдельных субъектов РФ я не припоминаю. Хочу подчеркнуть, что подобные объекты имеют существенную особенность. В отличие от гражданского и промышленного строительства берегоукрепление не терпит длительных перерывов. Река живет своей ежедневной динамикой, и чтобы стабилизировать русло, нужны разовые крупные капитальные вложения. В противном случае потребуются неизмеримо большие финансовые средства.