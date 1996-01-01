Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вода - дело государственное
Амурское бассейновое водное управление (Амурское БВУ) расположено в Хабаровске и является межрегиональным территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов. В ведении управления находятся объекты, расположенные в границах Приморского и Хабаровского краев, Читинской, Амурской, Сахалинской, Камчатской и Еврейской автономной областей, Агинско-Бурятского, Чукотского и Корякского автономных округов, а представляют управление в регионах отделы водных ресурсов.
Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ внес ряд изменений во многие законодательные акты РФ. Они затронули и Водный кодекс РФ, принятый в ноябре 1995 г. В частности, статьей 59 этого закона определено, что практически все водные объекты (водотоки, озера, водохранилища) являются федеральной собственностью. Исключение составляют лишь т. н. "обособленные" водные объекты, не проточные и не имеющие гидравлической связи с подземными водами, они могут находиться в муниципальной собственности.
Мы решаем вопросы выделения лимитов на водопользование, выдаем лицензии, заключаем договоры пользования водными объектами, следим за развитием паводковых ситуаций с целью принятия мер по защите территорий от затопления и снижению наносимого ущерба, осуществляем функции государственного заказчика бассейновых целевых программ и проектов, регулируем режимы работы крупных водохранилищ, выполняем ряд других полномочий согласовательного и разрешительного характера по деятельности на водных объектах и в их водоохранных зонах.
Без науки, как и без воды, не выжить. Однако следует отметить, что средств на научные исследования, включая и прикладную тематику, выделяется мало. Поэтому многие злободневные вопросы водного хозяйства остаются неизученными. Вместе с тем хочу отметить, что близится к завершению крупнейший в стране проект корректировки русловых деформаций р. Амур у Хабаровска. Это плод совместного труда ученых и практиков. На протоках около Хабаровска сооружаются две переливные плотины-запруды, которые повернут воды реки в основное русло и предотвратят его обмеление.
Сейчас обсуждается проект нового Водного кодекса РФ. Он призван решать важные народнохозяйственные задачи, которые встают перед страной в нынешнюю эпоху становления рыночной экономики. И то, что сейчас с территорий в Госдуму поступают поправки к проекту Водного кодекса РФ, тоже должно пойти на пользу. Я считаю положительным и то, что в результате недавних изменений в налоговом законодательстве происходит аккумуляция всех средств за пользование водными ресурсами на счетах федерального центра. Если раньше 60% всех средств, собираемых в качестве платы за пользование водными объектами, оставалось на местах и тратилось неизвестно на что, то сейчас они полностью уходят в Москву. Это позволяет не распылять полученный "водный" налог, а использовать его более эффективно, направляя адресно на водоохранные мероприятия.
Сегодня за счет целевых федеральных средств строятся водохозяйственные объекты инженерной защиты населенных пунктов от наводнений и берегоукрепительные сооружения в Читинской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской АО. На эти объекты в 2005 г. выделено 454,5 млн руб., в том числе на Приморье - 218,5 млн руб. и Хабаровский край -147 млн руб.
Таких объемов финансирования со стороны отдельных субъектов РФ я не припоминаю. Хочу подчеркнуть, что подобные объекты имеют существенную особенность. В отличие от гражданского и промышленного строительства берегоукрепление не терпит длительных перерывов. Река живет своей ежедневной динамикой, и чтобы стабилизировать русло, нужны разовые крупные капитальные вложения. В противном случае потребуются неизмеримо большие финансовые средства.
Новости тематики
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
Новости раздела
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- На Сахалине откроется Центр опережающей подготовки
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- На Сахалине стартовал финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- В России реально введут налог на воздух
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"