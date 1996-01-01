Право на воду

В нашей стране есть много удивительных вещей, которые поражают порой иностранных гостей. Одним из таких непонятных моментов, пожалуй, является проблема с водой на Дальнем Востоке. Они, иностранцы, не в состоянии понять: как при громадном потенциале этого ресурса и его высоком по сравнению с другими регионами изначальном качестве ответственные за водоснабжение предприятия и должностные лица время от времени умудряются загонять потребителей в рамки режимного водоснабжения. Они не видят логики: как можно потчевать граждан таким продуктом, от полива которым домашние растения неминуемо чахнут, а организмы людей теряют иммунитет и зарабатывают болезни. Это вполне логично для стран и регионов, бедных водой, а здесь ее - хоть залейся, надо только умело ее брать, готовить и подавать...

По большому счету, к нам еще не пришло осознание, что наша дальневосточная вода - это огромное богатство, в котором заключены наш сегодняшний комфорт проживания на территории, широкие перспективы развития региона и его нового освоения, экспортный потенциал и т. д. Чтобы ценить это, надо сравнивать с тем, что имеют другие.

Жажда убивает

По данным ООН, в настоящее время более 1,1 млрд людей постоянно пользуются потенциально опасными источниками воды. Из них примерно две трети - это население стран Азии.

Мировое сообщество в период с 1990 г. по 2002 г. добилось определенных успехов в решении проблемы доступа человечества к улучшенным источникам водоснабжения, обеспечивающим людей водой из общественных водопроводных сетей, защищенных скважин и источников, колонок общего пользования и систем сбора дождевой воды. В 2002 г. охват таким водоснабжением достиг 83% всего населения Земли. Тем не менее, по статистике каждый день из-за жажды и употребления воды из грязных и зараженных источников в мире умирает около 3,9-4 тыс. детей. Данными о жертвах среди взрослых по этим причинам сайт ООН не располагает, но, надо полагать, что таковые тоже имеются.

Что касается России, то считается, что каждый второй ее житель использует в качестве питьевой воду, которая недостаточно соответствует гигиеническим нормам, а 11 млн пьют воду, которая по мировым стандартам не считается питьевой.

Констатируя, что решение проблемы с питьевой водой требует особого внимания, ООН в 2003 г. провела мобилизацию усилий в этом направлении под знаком Международного года пресной воды, а 22 марта 2005 г., во Всемирный день водных ресурсов, стартовало десятилетие "Вода ради жизни". Считается, что для того, чтобы к 2015 г. сократить нуждаемость в обеспечении чистой питьевой водой и очистных сооружениях в два раза, необходимо соответствующие капиталовложения увеличить с $ 30 млрд в год до $ 45-60 млрд. Много ли это?

В настоящее время прибыль частных предприятий, занимающихся управлением водными ресурсами по всем странам мира, ежегодно составляет $ 200 млрд и, по прогнозам Всемирного банка, к 2021 г. может достичь $ 1 трлн! Это при том, что частный сектор в водоснабжении населения составляет сегодня всего около 8%, и к 2015 г., по оценкам, может вырасти до 15%.

Надежд на то, что частник вложит свои деньги в решение глобальной проблемы, в ООН нет, и основная надежда на решение вопросов водоснабжения населения на государственном уровне. При этом государства предостерегаются от увлечения приватизацией водных объектов и систем водоснабжения, поскольку интересы бизнеса в решении этой проблемы не совпадают с общими интересами граждан, составляющих население государств. Для последних важно не получение прибыли, а обеспечение права народа на воду.

Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам в 2002 г. объявил право человека на адекватное его природе количество воды, соответствующей санитарным нормам, для личного использования и домашнего хозяйства, одно из основных прав человека: "Право на воду является непременным условием достойной жизни. Оно является предпосылкой для обеспечения всех остальных прав человека". Как же это право осуществляется у нас, на Дальнем Востоке?

Водовозы у нас известные

Из предприятий жилищно-коммунального хозяйства наиболее крупными на Дальнем Востоке и в Забайкалье сегодня являются: КГУП "Приморский водоканал" во Владивостоке, МУП "Уссурийск-Водоканал", МУП "Водоканал" в г. Хабаровске, МУП "Водоканал" в г. Комсомольске-на-Амуре, ГУП "Водоканал" в Якутске, МП "Водоканал" в г. Благовещенске, МП "Горводоканал" в г. Петропавловске-Камчатском, УМП ПУВКХ г. Елизово Камчатской области, ООО "Сахалинский водоканал" в г.Южно-Сахалинске, МУП ПУВВ в г. Чите, МУП "Анадырькоммунхоз" в г. Анадыре Чукотского АО и МУП "Водоканал" в г. Биробиджане в ЕАО.

Известно, что довольно длительное время эти предприятия жили в сложных условиях. Ими накоплен большой груз проблем, которые приходится решать совместно с местными властями, а порой и с привлечением федеральных структур, как это было, например, во время последнего кризиса водоснабжения Владивостока и его окрестностей в 2003-2004 гг.

К сожалению, этим предприятиям совместно с комитетами и управлениями ЖКХ зачастую не удается достичь плановых показателей по подготовке своего хозяйства к работе в особенно тяжелый осенне-зимний период. Так, к минувшему году слабо подготовились на Камчатке, в Корякском АО и Еврейской АО (табл. 1).

В 1990-х гг. замена ветхих водопроводов по ДВФО приостановилась, в результате этого резко увеличилась аварийность систем. Сейчас водоводы снова постепенно обновляются, но опять же плановые цифры срываются. Так, в 2004 г. этот показатель по округу составил лишь 89% (табл. 2).

Есть, пожалуй, особенно важный ресурс, который многие водоканалы ДВФО разбазарили в последние годы. Это - люди. Много высококлассных специалистов было утеряно в ходе реорганизаций и оптимизаций кадрового состава. Приток же новых специалистов в отрасль не смог стать полноценной заменой ушедшим. В прошлом году реорганизации водоканалов, например, коснулись Владивостока и Благовещенска.

До сих пор не исключены факты задержки водоканалами заработной платы. Например, в Приморье в этом году долгое время задерживали деньги работникам МП "Водоканал" в г. Фокино. Положение было исправлено лишь под давлением местной власти. Задержки зарплаты были характерны и для ООО "Сахалинский водоканал". Можно предположить, что эти проблемы значительно шире. И они, безусловно, сегодня очень серьезно сказываются на качестве и надежности водоснабжения питьевой водой городов и весей Дальнего Востока.

Качеству не подвластная

По большому счету качество воды зависит от системы водоподготовки. Она предусматривает очистку и обеззараживание забираемой из водоисточника воды. Работы производятся на водоочистных сооружениях. Набор и количество применяемых для этих целей реагентов, обезвреживающих и обеззараживающих веществ, зависит от исходного качества воды в водоисточнике. Понятно, что чем "грязнее" в нем вода, тем дороже обходится ее подготовка до качества, пригодного к употреблению. Особенно сильно ухудшается ее качество в открытых водозаборах в период тайфунов и паводков, когда органолептические показатели по мутности и цветности ухудшаются в 10 и более раз. Физико-химические и микробиологические показатели в такие периоды тоже становятся значительно хуже и нередко "перехлестывают" нормы.

Досье В настоящее время около 19% проб водопроводной воды в России не отвечают требованиям по санитарно-химическим показателям, а около 8% - по микробиологическим. Причина тому в основном - это очень плохое состояние водопроводных систем, половина из которых требует замены.

В России санитарные службы обязаны проверять подаваемую воду примерно по 100 показателям. Но в большинстве регионов, в том числе и в дальневосточных, оценка качества воды ведется лишь по 40-60 показателям. Ученым также известны еще около 240 соединений, которые присутствуют в водопроводной воде, но оценок их пользы или вреда для организма человека не проводилось, а потому нормативы по их содержанию не разработаны.

Судя по всему, наиболее качественную питьевую воду на Дальнем Востоке потребляют в г. Петропавловске-Камчатском, особенно в тех районах города, которые получают ее с Елизовского водозабора. Эта вода безупречна по микробиологии и по качеству близка к дистиллированной. Впрочем, при подаче она на всякий случай все же хлорируется.

Хабаровск с его водозаборами из р. Амур ощущает антропогенные нагрузки на качество воды не только находящихся выше по течению российских территорий, но и сопредельного государства, где в бассейне этой реки проживает населения почти в 20 раз больше, чем в Хабаровске.

Контроль качества подготовленной на головных очистных сооружениях воды города осуществляется соответствующими службами ежесуточно. По большинству показателей она соответствует нормативным требованиям. Однако до потребителей, вследствие изношенности магистральных водоводов, внутриквартальных и домовых сетей, зачастую поступает вторично загрязненной, и характеризовать ее как "вода питьевая" ошибочно.

Качество питьевой воды в Биробиджане долгое время считалось одним из лучших на Дальнем Востоке. Однако в связи с ухудшением экологической ситуации в бассейне реки, загрязнением ее вод соседним государством и по другим причинам ее качество сильно ухудшилось. Показатели воды по цветности и мутности в период дождей едва не достигают максимально допустимых. В водоразборных колонках в отдельных случаях наблюдается несоответствие воды по микробиологическим показателям.

В Магадане качество подаваемой населению питьевой воды за последние годы серьезно ухудшилось. В 2003 г. 36,8% проб, взятых из источников, снабжающих город водой, не соответствовали необходимым санитарно-химическим показателям и 7,5% - микробиологическим. Не выдерживались гигиенические нормативы воды. Еще хуже были результаты проверок распределительной сети водопровода: нестандартные показатели проб составляли 68,3%. По санитарно-химическим показателям качество воды по сравнению с 1998 г. ухудшилось в 1,8 раза. Микробиологическую опасность тогда показывали 8,3% проб воды из водопровода.

Как правило, качество воды в водопроводной системе г. Магадана в 2-4 раза хуже получаемой в сеть от водоисточников, так как происходит ее повторное загрязнение, поскольку изношенность труб городской системы водоснабжения доходит до 75-80%. Ежегодно по водопроводной сети происходит более 150 аварий и повреждений. Нестандартность магаданской воды объясняется также отсутствием водоочистных сооружений даже на основном водозаборе на р. Каменушке. Нет здесь и контактного резервуара. Хлорирование воды проводится примитивным способом: на водохранилищах - жидким хлором, на остальных поверхностных водоисточниках - хлорсодержащими реагентами. Мэрия Магадана еще в 2001 г. утвердила новую программу "Обеспечение населения г. Магадана доброкачественной питьевой водой". Однако без денег она пробуксовывает. Из 246 млн руб., запланированных на эти цели на 2000-2003 гг., было освоено всего лишь 26 млн 369 тыс. 53 руб. (это всего 10,6%).

При общей тенденции к улучшению качества питьевой воды централизованного водоснабжения около четверти проб из внутриквартальных сетей г. Якутска признаются нестандартными по санитарно-гигиеническим показателям и более 6% проб - по микробиологическим показателям.

В г. Южно-Сахалинске специалисты СЭН отмечают, что каждая вторая проба воды в областном центре - с превышением железа и марганца. В старых, ржавых водопроводных сетях очищенная вода снова становится грязной и до потребителей доходит, потеряв свойства питьевой. Решение проблемы с качеством воды для города еще ждет своего звездного часа.

Благовещенск питают питьевой водой в основном два водозабора - "Амурский" и "Северный". Первый до последнего времени доставлял довольно много хлопот, поскольку требовал особого внимания в периоды паводков и дождей.

Производившиеся очистка и обеззараживание доводили качество воды, по мнению специалистов СЭН, до гостовских норм. Водозабор "Северный" имеет довольно постоянные характеристики воды и не преподносит сюрпризов при эксплуатации, но вода здесь имеет избыток железа, что заставляет делать ее аэрацию.

Известно, что отсутствие фтора в воде способствует развитию кариеса, а излишний хлор способствует развитию тяжелых заболеваний. Хлорорганические соединения знамениты тем, что воздействуют на организм человека с отсроченным негативным эффектом - могут приводить к мутациям потомства и на 5-15% увеличивают риск возникновения онкологических заболеваний.

Гиперхлорирование воды характерно и для всех крупных городов Дальнего Востока - Якутска, Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока и др. Содержание хлора, которое не должно превышать 0,3-0,5 гр./литр воды, нередко доходит до 2 гр./литр. Таким образом "перестраховывается" ситуация по микробиологическому загрязнению воды - считается, что вред от него может быть несравнимо выше.

Досье Следствием неудовлетворительного состояния водоснабжения является высокий уровень заболеваемости населения ДВФО, в том числе инфекционными (дизентерия, вирусный гепатит А и даже брюшной тиф). Вода, не отвечающая ГОСТу, опосредованно является причиной болезней и смерти людей в 30 случаях из 100.

Чтобы не пострадать от воды, специалисты рекомендуют ее отстаивать и "серебрить" в домашних условиях, непременно кипятить и использовать для гигиены как можно более чистую воду. Тем не менее, желательно не "перемудрить". Особенностью "живой" воды является то, что в ней в необходимых количествах должны присутствовать полезные элементы: селен, калий, магний, йод, цинк, медь и пр. - в общей сложности 38. Однако при водоподготовке сегодня упор в основном делается на "исключение вреда", а не на "добавке пользы", и потребитель, как правило, получает обедненную воду по сравнению с природной. Процесс превращения ее в абсолютно "мертвую" завершается на кухне - в чайниках и кастрюлях.

Храним то, что накапает

На территории зоны деятельности Амурского БВУ для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов в разное время были созданы 38 водохранилищ и прудов. Их полезный объем (т.е. объем воды, расходуемый на полезные нужды - в данном случае на нужды водоснабжения) составляет 267,7 млн куб. м.

По территориям они распределены довольно неравномерно. Для регионов, где есть постоянные гарантированные водотоки, характерен забор воды на очистные сооружения непосредственно из рек. Более актуален вопрос накопления воды для краев и областей, где нет устойчивого притока воды. Так, в Приморском крае сосредоточено 15 водохранилищ суммарным полезным объемом 227,7 млн куб. м, в Сахалинской области - 20 (27,4 млн куб. м), на Чукотке - 3 водохранилища (12,6 млн куб. м).

Наиболее крупными в Приморском крае являются Артемовское водохранилище (полный объем -118,2 млн куб. м, полезный - 113,2 млн), Богатинское (14,5 млн куб. м/14,19 млн), Раковское (42,78 млн куб м/41,78 млн), Вишневское (14,0 млн куб. м/13,5 млн) и Дачинское (11,25 млн куб. м/10,88 млн).

Артемовское, Богатинское и Пионерское водохранилища предназначены для водоснабжения Владивостока, Артема и прилегающих к ним населенных пунктов. Они работают в комплексе со Шкотовским (р. Шкотовка) и Штыковским (р. Артемовка) водозаборами. Раковское водохранилище обеспечивает водой г. Уссурийск, Вишневское - г. Спасск-Дальний, Дачинское - г. Арсеньев.

В Сахалинской области к крупным относятся водохранилища на оз. Медвежьем, использующемся для водоснабжения г. Оха, (полезный объем - 12,7 млн куб. м), Корсаковское (1,56 млн куб. м), водохранилище на р. Тые в районе г. Холмска, (3,7 млн куб. м) и Лесогорское (6 млн куб. м ). Город Южно-Сахалинск частично снабжается водой из водохранилища на р. Рогатке (1,7 млн куб. м).

В Чукотском АО водоснабжение г. Анадырь осуществляется из Анадырского водохранилища (6,7 млн куб. м). Оно же используется и для нужд местной ТЭЦ. Водой из водохранилищ в этом субъекте РФ снабжаются также п. Билибино и Певек.

Водохранилища должны обеспечивать водоподачу как в годы высокой, так и низкой водности рек. Эта норма закладывалась еще при их проектировании. Но они не панацея от неприятностей: когда засушливые годы идут один за одним, то есть вероятность, что система водоснабжения даст сбой. Это недавно подтвердила ситуация в Приморском крае.

Почти все дальневосточные водохранилища эксплуатируются 30 и более лет. Основные фонды гидроузлов устарели. Гидротехнические сооружения многих объектов нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции, требующих значительных (десятки млн. рублей) капитальных вложений.

Еще одной очень серьезной проблемой в регионе становится растущая хозяйственная деятельность граждан и организаций в санитарных зонах водохранилищ, что угрожает постепенной деградацией водосборных территорий, потерей их для обеспечения городов качественной питьевой водой. Так, в пригороде Владивостока, в санитарной зоне Пионерского гидроузла, идет активное несанкционированное строительство малоэтажных жилых зданий. В районе г. Хабаровска через санитарную зону осваиваемого Тунгусского месторождения подземных вод должен пройти магистральный нефтепровод Тайшет-Перевозная.

Много ли нам надо?

Считается, что для поддержания водного баланса в организме, человеку достаточно в день получать всего 2,5-3 литра питьевой воды. Примерно половину этого количества мы принимаем с питьем, около трети - с едой, и остальная потребность компенсируется за счет внутренних биохимических процессов. Однако в процессе своей жизнедеятельности мы расходуем воды намного больше. По данным предприятия "ДВП Росводоканал", полученным в ходе многолетних наблюдений, в отдельных дальневосточных городах водопотребление достигает следующих цифр, указанных в табл. 3.

Понятно, что для внутреннего потребления и гигиены простому человеку не нужно такого огромного количества питьевой воды. Мыть полы и машины, стирать белье, поливать грядки в огороде, мыть тротуары и фасады зданий и пр. - для этого нужна техническая вода, которая не требует особой подготовки и отпускная цена которой в 6-8 раз меньше питьевой.

Однако ни в одном городе ДВФО для населения и предприятий сегодня нет централизованных сетей водоподачи технической воды. Такие системы у нас в стране более-менее активно внедрялись в столице, а до окраин это новшество не дошло. Исключение составляют непригодные в качестве питья подземные воды, получаемые из скважин на ряде предприятий ДВФО, особенно во Владивостоке и Хабаровске.

Можно констатировать, что в основном у нас по-прежнему действует сложившийся в эпоху социализма затратный механизм, при котором сотни миллионов кубометров воды проходят ненужную для потребителей дорогостоящую водоподготовку, а потом используются на технические и производственные цели. К тому же есть такой фактор, как повышение цен на воду. Так, например, с 11 марта 2005 г. тарифы на холодную воду в г. Хабаровске были повышены на 37%. А в планах было даже 50%, однако под воздействием потребителей и профсоюзов уровень нового тарифа был несколько ограничен.

Конечно, добиться хорошего качества при нынешнем масштабном превращении воды в питьевую удается с большим трудом. Платить за это "перепроизводство" приходится в основном, конечно, самим потребителям, а помимо этого наши предприятия, занимающиеся водоснабжением, упорно рассчитывают на определенные дотации со стороны муниципалитетов и госбюджета, поскольку считается, что они занимаются абсолютно невыгодным делом. При том, что "сидят" на воде!

Удельный расход воды населением Дальневосточного округа превышает нормы на 20-30%. Специалисты считают, что тому есть несколько причин. В какой-то степени на население "списываются" потери магистральных водопроводных сетей и внеквартирные утечки воды в жилых зданиях. Только они достигают 25-30% от отпускаемой водоканалами. Затем - повышение расхода воды идет от повышенного напора в системах, отсутствия у людей культуры бережного отношения к расходуемой воде, неисправной сантехники и пр. Все это на уровне квартиры вполне поправимо при переходе на оплату по показаниям поквартирных приборов учета воды. Но в их внедрении и переходе на новую систему оплаты дальневосточники серьезных успехов пока что не добились (табл. 6).

Безусловно, часть воды разворовывается через "пиратские врезки" в системы водоподачи, часть, в силу отклонения отдельных людей в психике, просто сливается в канализацию и т.д. Очень много воды зря тратится на внутренние нужды водоснабжающих предприятий - излишняя мутность после дождей и паводка и повышенная изношенность систем водопроводов требуют усиленной промывки систем, на что тратится безумно много воды.

Есть мнение, что ряд успешных мероприятий может довести водопотребление дальневосточника до рациональных 120-150 литров на человека в день, то есть в два раза меньше, чем в Хабаровске сегодня, и столько, сколько тратится ныне, к примеру, в Германии или Великобритании. Кстати, многие потребители утверждают, что они и этого количества воды никогда не расходуют. Можно предположить, что водоканалам в какой-то степени действительно экономически выгодно поддерживать сложившуюся затратную картину водопотребления, которая обеспечивает им довольно стабильное экономическое положение в новых экономических условиях.

Одной из основных проблем в водоснабжении крупных городов является большие потери воды при ее транспортировке от мест забора до потребителя. Это вызвано в основном крайне неудовлетворительным техническим состоянием водопроводных сетей, вследствие их изношенности, слабой профилактикой и "сдержанностью" по их ремонту и реконструкции. Картина потерь довольно удручающая. Хотя у нас положение лучше, чем в среднем по развивающимся странам, где потери воды в системах водоподачи доходят до 50%.

Ситуация в целом по региону очень тяжелая. В Приморье, например, несмотря на сложившиеся стереотипы, она не самая плохая, но, тем не менее: в 2004 г. в системе водоснабжения края при снижении на 15% уровня аварийности по сравнению с предыдущим годом на системах водоснабжения произошло 2253 аварии, то есть более 6 ежедневно. Потери воды из-за утечек и неучтенных расходов за год превысили 100 млн. куб. м. Главной причиной потерь в системах водоподачи является плохое состояние труб. В крае сегодня требуется замена 37,3% магистральных водоводов и 49,1% уличной водопроводной сети.

Ресурсы впечатляют

Среднемноголетний сток водных объектов на территории Хабаровского и Приморского краев, ЕАО, Амурской, Читинской, Сахалинской, Камчатской областей, Агинско-Бурятского автономного округа, Корякского и Чукотского АО оценивается в 1200 куб. км в год, в т. ч. ресурсы местного стока - 1055 куб. км в год. Удельная водообеспеченность местным стоком по территории региона составляет 318 тыс. куб. м в год на 1 кв. км, или 154 тыс. - на одного жителя. Наименее водообеспечены ресурсами местного стока жители Приморского края и Еврейской АО, где плотность населения выше.

Но водные ресурсы Дальневосточного региона распределены далеко неравномерно. Следствием этого является их дефицит в отдельные засушливые периоды и даже годы. Это особенно характерно для юга Приморского края. Иногда перебои с водой по этим причинам испытывают и жители Сахалина. Прогнозные ресурсы подземных вод региона оцениваются на уровне 301,5 млн куб. м/сут. Общее количество разведанных эксплуатационных запасов подземных вод составляет 6,5 млн куб. м/сут.

Потребление на высоте

Расчеты показывают, что даже с учетом потерь потребность в воде крупных населенных городов Дальнего Востока следующая: г. Владивосток - 403 тыс. куб. м/сутки, г. Хабаровск - 400 тыс., г. Благовещенск - до 110 тыс., г. Петропавловск-Камчатский -около 80-100 тыс., Якутск - 100 тыс. и т.д.

Основными потребителями этого ресурса на Дальнем Востоке являются промышленные предприятия. Из общего объема забираемой воды 59,7% идет на их нужды. Данные по потреблению воды в разрезе отраслей и территорий ДВФО предоставлены в таблицах 4 и 5.

Когда воды не хватает

Из-за неравномерности годового распределения стока в зимние периоды и маловодные годы на некоторых водных объектах ДВФО, являющихся источниками водоснабжения региональных "столиц", периодически ощущается дефицит водных ресурсов. Это характерно для юга Приморского края, Сахалинской области, Чукотского АО, где обеспечение водой населения, отраслей промышленности и сельского хозяйства решается в основном за счет зарегулирования стока рек (созданием водохранилищ) или строительством подрусловых и скважинных водозаборов.

Наиболее уязвимо водоснабжение питьевой водой юга Приморья, в частности, городов Владивосток, Артем и прилегающих к ним сел и поселков - Угловое, Трудовое, Артемовский, Шкотово, В-Надеждинский, Кролевцы, Кневичи. Последние 30-40 лет на этой территории из-за неравномерности подачи воды "небесной канцелярией" раз в 5-7 лет случались малые кризисы, а в 11-12 лет - большие, когда ограничения в подаче питьевой воды населению доходили до нескольких часов в сутки, а то и вообще предлагалось пользоваться кранами, выводимыми из подвалов, - квартиры же от подачи воды отключались работниками ЖЭУ.

При общей нехватке воды ее потребление снижалось также за счет отключения подачи потребителям горячей воды и жестким лимитированием и отключением от водоподачи предприятий. Последний такой острый кризис был в 2003-2004 гг. Чтобы его преодолеть, потребовалось вмешательство властей округа и федерального центра.

Надежность водообеспечения этой территории значительно повысилась после ввода в эксплуатацию в 2004 г. Штыковского водозабора на р. Артемовке производительностью до 180 тыс. куб. м/сутки и реконструкции Шкотовского водозабора в 2003-2004 гг. на р. Шкотовка производительностью до 80-100 тыс. куб. м/сутки. Однако остается довольно высокой вероятность нарушения нормального водоснабжения в связи со старением основных фондов отрасли и растянутостью сетей водовода.

В отдельные, крайне засушливые годы дефицит по воде время от времени ощущается в г. Южно-Сахалинске. Еще в 2002 г. бывший губернатор Игорь ФАРХУТДИНОВ проблему с водой считал основной для ЖКХ города, на ее решение в первую очередь предлагалось выделять деньги. Мощность основного водозабора на р. Рогатке стоит считать недостаточной для беспроблемного обслуживания потребителей. Однако именно тот год не обошелся без кризиса, и пришлось вводить режимное водоснабжение. Подобный же кризис застал город врасплох и в 2004 г., когда вновь временно были введены ограничения по холодной воде. Она подавалась вечером на 4 часа. Прошлогодняя ситуация родила у южносахалинцев анекдот: "После очередного отключения в нашем городе воды и отопления прошли массовые демонстрации грязных отморозков".

Остальные крупные города ДВФО обеспечиваются водопроводной водой в достаточном количестве круглый год. Хуже дело обстоит в поселках.

Водопроводные сети, подающие насосы и скважины, питающие отдельные дальневосточные поселки, весьма уязвимы в зимний период. При сильных морозах, случается, системы перемерзают, и потребители на время остаются без воды. Особенно эта проблема актуальна для населенных пунктов, не имеющих достаточных на период восстановительных работ накопительных емкостей. Например, в январе 2002 г. в п. Провидения на Чукотке перемерзли 7 км водовода. В том же году трудности с подачей холодной воды были и в п. Беринговском. Такого рода чрезвычайные ситуации были и ранее, и позже. Они характерны и для других территорий ДВФО, где зимние низкие температуры являются рекордными для России.

Обновление фондов и... решение новых задач

Для устойчивого водоснабжения в целом всей территории Дальнего Востока особенно важным элементом сегодня являются именно эти составляющие.

Модернизация предприятий, занимающихся водоснабжением в ДВФО, в силу ограниченных финансовых возможностей самих предприятий, территорий и федерального центра ведется невысокими темпами. Тем не менее, новые технологии и оборудование постепенно приходят на замену старым или занимают новую "нишу" в системах водоснабжения.

В Хабаровске МУП "Водоканал" с целью увеличения срока службы трубопроводов и уменьшения потерь воды от утечек проводит работы по защите существующих труб полиэтиленом методом "У-Лайнер". В 2004 г. этим методом заменено 6,7 км водопроводов при плане 5,9 км (114%).

Для решения вопроса обеспечения города качественной питьевой водой МУП "Водоканал" проводит строительные работы по расширению и реконструкции головных очистных сооружений водопровода. В 2004 г. на этом объекте было освоено 125,3 млн. руб.

Планами капитального строительства на 2005 г. в городе предусмотрено продолжение реконструкции и расширение этих очистных сооружений (вторая и третья очереди), строительство водоводов и освоение средств на Тунгусском подземном водозаборе. На эти цели власти г. Хабаровска выделили из городского бюджета 23 млн рублей. Еще 47 млн направлено в этом году на неотложные мероприятия по развитию водопроводно-канализационного хозяйства. В конце мая на МУП "Водоканал" были введены в строй новая хлораторная станция и система скоростных фильтров очистки. Это должно значительно повысить качество воды на головных очистных системах водопровода, и ее очистка станет полной.

В течение 2003-2004 гг. в г. Комсомольске-на-Амуре велась реконструкция водопроводных систем и подающих насосных станций, в результате чего улучшилось водоснабжение 59 многоэтажных зданий. Увеличившееся давление в системе позволило подавать воду на верхние этажи без подкачки.

Вторым этапом этой работы ведется строительство в городе еще одной районной водопроводной насосной станции, водовода диаметром 600 мм в Привокзальном районе. После завершения этих работ должно улучшиться водоснабжение еще 42 многоэтажек.

В г. Владивостоке предприятием КГУП "Приморский водоканал" в 2004 г. было выполнено водоохранных и водосберегающих мероприятий на сумму 171,3 млн руб., в т. ч. реконструкция 1-й очереди водозабора на р. Шкотовка и ввод в эксплуатацию Штыковского водозабора. Весной 2005 г. для передвижной гидролаборатории приобретены корреляционный течеискатель "Eurika 2R" и трассопоисковая система "C.Scope". Это и ряд ремонтно-восстановительных мероприятий позволят в течение года снизить объемы утечек из водопроводных сетей на 15-20%. Губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН в апреле сделал заявление, что водный кризис в городе, последствия которого ощущались вплоть до весеннего паводка 2005 г., окончательно преодолен.

Однако нельзя не вспомнить, что специалисты, разбиравшиеся в последнем водном кризисе г. Владивостока, однозначно отмечали, что без ввода в строй месторождения подземных вод Пушкинской депрессии невозможно наладить стабильное водоснабжение на юге Приморья. Ни в прошлом, ни в этом году для того, чтобы возобновить это строительство, не было выделено ни рубля.

Другой важнейшей задачей ближайшего времени является реконструкция очистных сооружений Артемовского гидроузла в п. Штыково. Этот объект уже значится в федеральной целевой программе. Также предусматривается строительство станции промывных вод, которая позволит сократить сегодняшние чрезмерные расходы воды на промывку систем и добавить ее на потребление. Требуется дальнейшая реконструкция гидротехнических сооружений, замена отслуживших срок труб.

За последних несколько лет на предприятии произведено 30%-ное обновление парка специальной техники для обслуживания водопроводного хозяйства, кадровый состав пополнился молодыми специалистами, окончившими ДВГТУ и ДВГУ.

В г. Находке в настоящее время ведутся реконструкция и развитие системы водоснабжения из Находкинского месторождения подземных вод и водохранилища на р. Ольга.

Биробиджан. В 2000 г. водоснабжение города стало более устойчивым после ввода в действие Аримовского водозабора. Он дополнил Августовский. После этого водопроводная вода надежнее стала поступать на верхние этажи зданий. В городе в настоящее время проводятся работы по реконструкции систем водоснабжения. В 2004 г. для более надежного обеспечения водой в выходные дни в дополнение к прежнему резервуару, который не справлялся с нагрузкой, был построен новый резервуар-накопитель питьевой воды. Объемом 3 тыс. куб. м.

Благовещенск. Для решения вопроса обеспечения этого города качественной питьевой водой здесь ведутся строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации. Интересно, что централизованное водоснабжение в селах по области до сих пор в основном отсутствует.

Якутск. В 1996 г. ГУП "Водоканал" города выдал задание на проектирование "Табагинской водопроводной системы" с производительностью 150-200 тыс. куб. м/сутки. Новый водозабор должен расположиться в 25 км выше г. Якутска. Строительство водозабора и водовода предполагалось начать в 2003 г. и закончить в 2010-м. Этот проект входит в целевую республиканскую программу "Обеспечение питьевой водой населения Республики Саха (Якутия)". Отсутствие финансирования не позволило приступить к осуществлению этого проекта в намеченный срок.

Магадан. За последние годы была укреплена плотина основного водозабора, восстановлены санитарные зоны источников, приобретена измерительная аппаратура. На Соколе наладили подачу холодной воды из подземного источника. Было принято решение о строительстве за счет федеральных средств очистных сооружений на водозаборе "Козлинка".

Для Южно-Сахалинска наиболее остро стоит вопрос обновления системы водопровода и создания дополнительных мощностей для устойчивого водоснабжения города.

Петропавловску-Камчатскому в ближайшее время важно наверстать темпы подготовки систем водоснабжения к зиме и плановой замены ветхих труб. В настоящее время износ водопроводных сетей в городе достиг 70%.

Анадырь. В начале апреля начался капитальный ремонт анадырской водоочистной станции. Он продлится около года, и в результате этого должны быть заменены все трубы, насосы и дозаторы, добавлена новая емкость для очистки воды, которая позволит увеличить мощность станции еще на 100 куб. м/час и закрыть существующую потребность - 420 куб. м/час. Известно, что прежнее оборудование станции простояло два десятка лет и в последние годы плохо справлялось со своими функциями. Пресса в 2001 г. писала, что, когда губернатором Чукотки стал Роман АБРАМОВИЧ, для него и шести его соратников в домике, построенном по канадской технологии, были установлены импортные фильтры для воды, потому что местной влагой они без привычки пользоваться не смогли - вода из водопровода бежала грязно-коричневой и имела стойкий болотный запах. В январе прошлого года иерей Василий провел таинство освящения водопроводной воды г. Анадыря. Двое суток по трубам текла "святая". Однако и после этого приезжие отмечали, что при удивительной чистоте местной природной воды по кранам поступает малопригодная как для питья, так и для мытья.

Эти и ряд других мероприятий, направленных на обеспечение качественной питьевой водой населения, включены в Федеральную целевую программу "Развитие ДВ и Забайкалья на 1996-2005 гг. и до 2010 г.", но в целом уровень финансирования программы и отдельных ее "строк" из года в год остается низким.

Надежды на подземные воды

В качестве серьезных альтернативных источников водоснабжения потребителей Дальнего Востока питьевой водой особенно для крупных, снабжающихся из водохранилищ городов, могут и обязательно должны быть задействованы месторождения подземных вод.

В г. Хабаровске большие надежды связывают с Тунгусским месторождением подземных вод, расположенным на левобережье р. Амур в 14 км от города. Месторождение способно давать до 500 тыс. куб. м воды в сутки и полностью удовлетворить потребности краевого центра. Строительство водозабора начато, но вряд ли будет закончено в ближайшие годы по причине высокой стоимости - более 2-2,5 млрд рублей. В ходе строительства требуется построить водовод с переходом через р. Амур.

Петропавловск-Камчатский при необходимости может обеспечиваться водой высокого качества Быстринского месторождения, откуда в город и его окрестности можно подавать до 125 тыс. куб. м/сут. Для ввода этого месторождения в эксплуатацию требуется построить насосную станцию второго подъема и водовод протяженностью 9,5 км. Однако сегодня мощностей Елизовского водозабора (до 200 тыс. куб. м /сут.) для города больше чем достаточно.

Значительный потенциал дальнейшего расширения эксплуатации месторождения подземных вод имеет г. Благовещенск (месторождение "Моховое", эксплуатационные запасы - 206 куб. м/сутки, освоено 50 куб. м/сутки - первая очередь). В Амурской области по линии Министерства природных ресурсов РФ начаты поиски и других резервных источников водоснабжения - защищенных подземных вод глубиной залегания более 200 м. Большим потенциалом пресных подземных вод располагает ЕАО.

Главным при реализации планов использования подземных вод по ДВФО надо считать то, что технология водоподготовки на водозаборах из подземных месторождений должна гарантировать достижение нормативных показателей качества питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям и соответствовать современным требованиям к уровню "чистоты" источников.

Кран заменяет бутылка

Говорить о том, что бутилированная вода в ДВФО становится серьезной заменой водопроводной, пока рано. Поверхностных водных объектов для ее розлива в емкости, в которых она продается, без дополнительной очистки в регионе нет. Сейчас для бутилирования используются подземные воды и вода из водопровода, прошедшая дополнительную очистку. Какое-то дополнительное обогащение ее полезными элементами в процессе "упаковки", как правило, отсутствует.

В последние годы спрос на расфасованную в различные емкости питьевую воду растет. Спрос на нее достаточно высок в Приморском и Хабаровском краях. По данным торговых организаций, в 2003 г. в Хабаровском крае было реализовано 11,14 млн. литров бутилированной питьевой воды, в Приморском - 14,47 млн., в Камчатской области и Чукотском АО соответственно 13 млн и 0,1 млн литров. Цены тогда были по 3-5 руб. за литр, в зависимости от емкости расфасовки. С тех пор они подросли. Отмечено, что в рознице стоимость литра бутилированной питьевой воды за пять лет выросла более чем в пять раз. Тем не менее спрос на нее в ближайшие годы будет повышаться. Особенно в Приморском и Хабаровском краях.

Жажда нас не испортит

Решение вопросов обеспечения дальневосточников питьевой водой сегодня требует трепетного отношения всех уровней власти, специалистов водо-канализационных хозяйств и ЖКХ, ученых, работников инспекций и т.д. Здесь еще настоящее "море" работы. С таким-то богатством этого ресурса, которое мы сегодня имеем, мы не можем позволить себе, открывая кран, слушать утробные хрипы пустой водопроводной сети.

Более того, если на заре освоения Дальнего Востока питьевую воду для нужд, например, Владивостока к нам возили танкерами из Японии, а первые иностранные рабочие 15 лет назад привозили с собой запасы бутилированной воды, то сейчас у нас самих есть отличные возможности наладить экспорт этого продукта в другие страны. Надо только грамотно воспользоваться этим восполнимым продуктом.

"ДК" благодарит Амурское бассейновое водное управление за помощь в подготовке материала.