Этой осенью в моде все самое мрачное

Первые же сентябрьские дни заставили хабаровчан подумать о смене летнего гардероба на более теплый, осенний. А продавцы начали скидывать залежавшийся товар на распродажах.

Скидки в 20-50% предлагают сейчас практически во всех магазинах одежды и обуви. Правда, сказать о том, что горожане с нетерпением ждут скидок, чтобы купить какую-нибудь вещь, которая выйдет из моды в следующем году, нельзя. Скорее, люди покупают уже ненужные им шлепанцы и топики по старой советской привычке: дешево - значит, надо брать, вдруг пригодится.

Чтобы товары не залеживались на витринах до следующего лета, распродажи - идеальный выход. Люди с удовольствием покупают сразу по несколько маечек за полцены. Вывеска "распродажа со скидкой" действуют на потребителей магнетически. Люди купят вещь и втридорога, зная, что это за полцены. Доходит до смешного. В конце 90-х в одном из крупных магазинов Хабаровска просто рисовали над старой ценой новую, на 30-50% больше, и зачеркивали ее. Продавали по старой цене, но уже "со свистом". Вот она, магия распродажи!

Однако не все бывает так просто. По словам продавцов-консультантов магазина Shock Ларисы и Елены, некоторые вообще боятся покупать что-либо на распродажах, думая, что за скидками и дешевизной скрывается бракованный товар. Нельзя, мол, хорошую брендовую вещь продавать за копейки. "Приходится объяснять, что никакого брака нет, вещь нормальная, без изъянов, просто пришла пора освобождать место под осеннюю коллекцию", - говорят продавцы. В конце концов, именно во время распродажи можно позволить себе купить вещь, стоившую в начале сезона дорого.

Впрочем, покупателей, которые гонялись бы за конкретными брендами и были бы готовы платить только за громкое имя, единицы. Большинство отдает предпочтение соотношению "цена -качество", а сам по себе бренд первоочередного значения не имеет. Хабаровчан смущает внешнее сходство товаров, которые продаются в брендовых магазинах и на китайском рынке. И это вовсе не говорит о том, что эти товары - одно и тоже. Просто наши азиатские соседи оперативно реагируют на новинки. Порой даже неясно, кто диктует моду и кто кого подделывает: китайские вещи появляются на местном рынке быстрее, чем брендовые из последних коллекций. Правда, качество вещей на рынке заметно уступает фирменным.

Как-то один из авторов этих строк присмотрел ботинки в фирменном магазине "ЕССO" за 3 тыс. руб. А потом увидел такие же за 300 руб. на китайском рынке. На первый взгляд, китайская подделка смотрелась даже лучше. Вначале были куплены китайские ботинки, затем, шутки ради, на день рождения подарили "фирму". Итог эксперимента: брендовая обувь протянула 4 сезона, а китайская - два сезона и два-три мелких ремонта. Считайте!

Есть в Хабаровске бренды, популярные на местном уровне. Любопытная история связана с магазинами "Diva USA". Представьте, каково было удивление директора одного хабаровского телеканал, когда под воротничком купленного за бешеные деньги костюма для эфира обнаружилась метка прачечной. Очевидно, что за новую вещь выдали "секонд-хенд". А рубашка, купленная там еще одним нашим знакомым, полиняла после первой стирки так, будто ее полгода носил, не снимая, портовый грузчик... Доподлинно не известно, продолжают ли сейчас магазины практику торговли поношенными вещами, однако в начале раскрутки бренда такие истории случались не раз.

Поэтому предпочтение хабаровчан более дешевым вещам вполне оправданно. Даже если нарвешься на подделку, то будет не так обидно. В последнее время, как утверждают продавцы, люди уделяют большое внимание нашим, российским маркам. Особенно если речь идет об обуви. И отметка на этикетке о совместном российско-итальянском, например, производстве придает товару больший вес в глазах покупателей, чем скупая надпись "Италия", которая, скорее всего, скрывает под собой "Made in China". В магазине "Francesco Donni" обувь совместного российско-итальянского, российско-германского производства расходится как горячие пирожки. Качество вполне приличное, а цены при этом невысокие.

Отправляясь по магазинам, важно не заблудиться в изобилии брендов и красивых рекламных щитов. Если для кого-то это имеет значение, отметим, что цвет наступившего сезона - черный. Темные оттенки преобладают сейчас в коллекциях всех именитых модельеров. Поэтому витрины магазинов сейчас такие мрачные. Причем черный рекомендуют не разбавлять никакими другими, особенно яркими, цветами. Снисходительно и даже одобряюще законодатели моды относятся лишь к сочетанию черного с белым. Это может быть белая рубашка с черным пиджаком, белые воротнички на черном платье или изящная белая клетка на строгом черном фоне. Как нам рассказали продавцы-консультанты фирменных хабаровских магазинов, очень модно будут смотреться в наступающем сезоне джинсы с черным верхом.

Правда, вряд ли местные модницы столь скрупулезно отнесутся к советам даже самых маститых дизайнеров - в Хабаровске всегда своя мода, свой стиль. И вряд ли эта осень обойдется в дальневосточной столице без ярких красок. Пусть и с китайского рынка.