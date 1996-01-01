60 лет без Большой Войны

Есть даты и есть Даты. 60 лет назад была поставлена точка в войне, по которой сверяют эпохи. В России такие точки навскидку: Монгольское иго, Революция, Война... Всем понятно, о чем речь.

Точка получилась жирной. В ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции (9 августа - 2 сентября 1945 г.) силами Забайкальского и Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской военной флотилии была разгромлена крупнейшая Квантунская группировка неприятеля (более миллиона солдат и офицеров, около 1,2 тыс. танков, 2 тыс. боевых самолетов), освобождены огромные территории северного Китая, Маньчжурии, КНДР. Также были освобождены захваченные японцами русские территории - Сахалин и Курильские острова.

Это была крупнейшая операция Второй мировой войны. Протяженность фронта вооруженной борьбы составляла 5 тыс. км, кроме обширного сухопутного театра военных действий, бои шли в акваториях Охотского, Японского и Желтого морей. 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. Вторая мировая война закончилась.

60-летнюю дату отметили достойно: возложением цветов к памятникам и обелискам, парадом пограничных кораблей, праздничными концертами и фейерверком. Открыли вторую очередь памятника "Воинам-дальневосточникам". На стелу были занесены имена командующих войсками округа - Героев Советского Союза Родиона МАЛИНОВСКОГО, Якова КРЕЙЗЕРА, Ивана ТРЕТЬЯКА и других военачальников.

А еще была панихида в Спасо-Преображенском соборе по воинам, погибшим не только на той Войне, но и в локальных конфликтах, последовавших за ней.