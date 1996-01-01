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Цифра 37, или Кризис среднего возраста

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Помните песенку Высоцкого про цифру 37? Смысл ее сводится к тому, что Владимир Семенович обнаружил некоторую магическую закономерность, касающуюся периода человеческой жизни между 30 и 40 годами. Как известно, его попытки приоткрыть завесу таинственной смерти людей этого возраста успехом не увенчались. Автор, конечно, тоже не претендует на роль провидца, но полагает, что одну из сторон этой загадки - психологическую - осветить в состоянии.

С какой такой радости 35-летние дяди поступают в институты? А мамы и папы начинают оберегать и уделять больше времени своим детям? А расцвет алкоголизма почему приходится как раз на "когда около сорока"? Про суициды, вообще, разговор отдельный. Есенину сколько было, когда он повесился? А Маяковский - оптимист по жизни, оптимизм и воспевавший, во сколько застрелился? Знаете, поговаривают, что Пушкин тоже добровольно ушел из жизни, просто так все обставил, чтоб никто не догадался (хотя, это, скорее, натужные домыслы, но примеров и так хоть отбавляй).

В конце XIX века, когда в человеческих умах творился сплошной хаос, зародилось такое философское направление - экзистенциализм, одна из ветвей которого пропагандировала следующее: человек на протяжении всей своей жизни готовит себя к одному очень обалденному разочарованию, краху.

Человек, скажем, начинает в простой конторе служащим, но все мечты его об управлении этой компанией, и вот он читает умные книжки, заканчивает институт повышения квалификации, ищет различные способы карьерного роста. И в один прекрасный или не очень день он замечает, что года бегут быстрее, чем растет его "вес" в компании, и что при такой динамике он должен стать президентом лет эдак в 120.

Тут, как вы понимаете, возможны две реакции: либо опускаются руки, либо начинаются лихорадочные поиски средства для "взлета". Второе, в большинстве своем, ведет опять же к первому. Вот он, крах.

Или, знаете, МГУ очень престижный вуз, попасть туда с первого раза практически невозможно, да и на второй раз ждать увеличения шансов не приходится. А вот один молодой человек делает восьмую попытку, в перерывах между подготовками к экзаменам, продавая бульварную прессу в переходах метро. За это время он бы смог поступить и закончить менее престижное учебное заведение и даже аспирантуру. Занимался бы себе научной работой, карьера бы двигалась вверх. Ан нет, экзамены - газеты. Ну, попал он с восьмого захода в крутой храм знаний, ну окончил он его. А ведь уже четвертый десяток разменял. Вот оно, разочарование.

Сорок лет - это тот возраст, когда уже поздно быть начинающим, подающим надежды, поздно жениться и выходить замуж, заводить детей. Сейчас кризис среднего возраста или середины жизни, а именно так называется это явление, довольно частое явление. Когда годы юности убиваются на усройство своей жизни, карьеры, забывая напрочь о воспитании детей или вообще их не имея, да к тому же в процессе становления можно потерпеть фиаско. Всех ли затрагивает кризис середины жизни? Нет, не всех. Если вы вспомните фильм "Джентльмены удачи", а именно героев-уголовников, смысл жизни которых описал Леонов как "украл - выпил - в тюрьму", то поймете, что кризиса в их жизни не будет никогда. У людей, сумевших жить так, "чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы", его тоже наверняка не будет.

А как можно научиться так жить? По большому счету это загадка. Может быть, стоит перевести свой взгляд, устремленный вдаль, на то, что происходит сейчас вокруг вас? Жить не далеким будущим, а сегодняшним днем. Не тешить себя призрачными перспективами, а умело распоряжаться тем, что имеешь сейчас. Может быть, стоит на час отбросить изучение биржевых сводок и сводить своих детей в цирк?

Даже если вас кризис застал сейчас, не стоит опускать руки или приспосабливать свои мировоззрения и жизненную позицию под сложившуюся ситуацию (как раз последнее и служит причиной так называемого "старческого маразма"), а описанный Высоцким выход - самоубийство, не выход, а отречение от веры, надежды, стремлений, своих мировоззрений - отречение от жизни.

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