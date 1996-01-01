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Любовь - сродни неврозу
Сегодня в США распадаются 43% браков, в Англии - 42, в России - 41. Число разводов в крупных городах колеблется от 51% в Нью-Йорке до 49 в Москве. Рональд Рейган в бытность президентом пообещал снизить налоги для Американской ассоциации психотерапевтов, если им удастся уменьшить число разводов в США. Но специалистам эта задача оказалась не под силу. Единственное, что им удалось, это выявить несколько основных причин разводов.
Одна снежинка - еще не снег
С чем можно сравнить состояние влюбленности? Как ни странно, но психологи считают, что она очень напоминает болезнь, например невроз навязчивых состояний, и сопровождается расстройствами вегетативной нервной системы - от учащенного сердцебиения до усиленного потоотделения. Именно в состоянии "любовного невроза" человек приписывает своему избраннику или избраннице сверхъестественные достоинства, какие-то необыкновенные качества. Любимая или любимый представляются самыми-самыми: лучше, добрее, честнее, порядочнее просто не бывает.
И вот в этом "болезненном" состоянии люди становятся мужем и женой. А потом проходит совсем немного времени - романтическая любовь длится недолго, - и неожиданно обнаруживается, что большая часть необыкновенных достоинств избранника, мягко говоря, не соответствует действительности.
Лучшее средство от развода
Психологам хорошо известно, что практически каждый взрослый мужчина бессознательно ищет в жене черты, которые были присущи его матери. Но если, к примеру, мать была холодной, надменной, мало уделяла внимания сыну, мужчина может сгоряча жениться на женщине со сходным характером, однако удачным, а тем более долгим, такой союз, конечно же, не будет. Чаще других ошибаются в выборе жены мужчины, воспитывавшиеся матерями-одиночками, - доля разводов в их первых браках составляет около 60%. Вступать в новый союз эта довольно многочисленная часть мужского населения, как правило, не торопится. Если же мальчик воспитывался в благополучной семье, еще лучше - вместе с сестрой, близкой по возрасту - чуть моложе или чуть старше, то практически наверняка, утверждают ученые, в браке он будет счастлив. У таких мужчин доля разводов составляет всего лишь 20%. Кстати, мужчины, поддерживающие со своими сестрами добрые, теплые отношения, не только в 2,5 раза реже разводятся, но совершают в три раза меньше правонарушений и в пять раз реже попадают в тюрьму.
Не спешите в постель
Пары, начинающие интимную жизнь на первый - третий день после знакомства, до брака чаще всего недотягивают. Для того чтобы у мужчины возникло желание жениться, он должен как следует помучиться, созреть, иными словами. Чрезмерно же быстрое начало интимной жизни - даже если она великолепна - не способствует созреванию высоких чувств.
Внешность, считают психологи, далеко не всегда является залогом счастья. Прямо как в песне: "Не родись красивой, а родись счастливой". Те, кто не отличается особой красотой, имеют столько же шансов стать счастливыми в браке, что и красотки. Главное, девчонки, не торопитесь. Американские исследователи установили: чем дольше супруги были знакомы друг с другом до женитьбы, тем больше шансов, что их союз будет прочным. Из тех, что поженились через два и более года после знакомства, более 80% оставались мужем и женой и через пять лет после свадьбы, и через десять, и через двадцать. И дай им, как говорится, Бог!
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