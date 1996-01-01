Старше мама - больше стресс

Зрелые женщины, у которых раньше не было детей, во время беременности испытывают больше стрессов, чем юные девушки, - показало новое исследование американских ученых.

Все дело в том, что такие женщины тратят свои молодые годы на построение карьеры и мало интересуются детьми. В отчёте говорится, что рост числа женщин с удачными карьерами привел к тому, что многие из них ничего не знают о беременности и материнстве. Им так мало известно о детях и о том, что испытывает женщина во время беременности, что они из-за каждого пустяка обращаются к врачу и не могут справиться с ощущением потери контроля над происходящим. Возможно, молодые девушки и не могут похвастаться более обширными знаниями, однако, как правило, в трудную минуту рядом с ними оказываются их мамы, которые помогают развеять опасения и справиться со страхами.