Цветы жизни любят воду

В идеале ребенка надо приучать к воде, пока он еще не осознал, что живет на суше. Пожалуй, не следует окунать его в ванну сразу по прибытии из роддома: переезд и новая обстановка в сочетании с первыми смотринами - и так слишком большой стресс... Но уже на следующий день можете начинать погружение.

Первый заплыв

Первый раз мама должна погрузиться в воду вместе с ребенком и прямо в ванне покормить его. Тогда малыш испытает полное доверие к водной стихии и больше никогда не будет бояться плавать.

Разумеется, подобная процедура требует определенной подготовки. Рядом должен быть папа или хотя бы бабушка - тот, кто подаст чадо маме в ванну и примет его на руки после заплыва.

Для пущей безопасности потребуется коврик для купания - резиновый, на присосках.

Лечь в ванне нужно так, чтобы у вас над водой оказалась грудь, а у ребенка - только голова. Теперь прикладывайте его к груди и наслаждайтесь жизнью, пока дитя не уснет или пока вам не надоест.

Довольного и сытого малыша берете на руки и вкладываете в объятия отца и махрового полотенца. Сейчас для новорожденных выпускают махровые пеленки с капюшончиком - очень удобно!

От 0 до 3

На следующий день (лучше - вечер) уже можете выпускать малыша в самостоятельное плавание. До абсолютной независимости он, конечно, еще не дорос, но идти на погружение вместе с ним уже не нужно. Вы просто поддерживаете своего малыша под плечики и попку - такой вот заплыв на спине у мамы на ручках.

Когда ребенку исполнится 3-4 недели, можно переходить к вертикальным "прогулкам по воде" - побултыхайте малыша из стороны в сторону, придерживая под мышки, отработайте рефлекторную ходьбу (в воде это даже безопаснее, чем на твердой поверхности, поскольку меньше нагрузка на детские косточки). Если шагать дитятко будет не просто по дну ванны, а по пупырчатому коврику, то можете считать, что уже приступили к массажу от плоскостопия. Лозунг "Плавать раньше, чем ходить" за пару десятилетий себя оправдал и теперь снова оказался на пике педагогической моды. Лучший выход - обратиться к инструктору по плаванию. Обычно бывает достаточно одного занятия (для особо трусливых родителей - двух).

Совершенно очевидно, что всякие пенки для купания и шампуни "с первых дней жизни" - всего лишь рекламный трюк. Кстати, отечественные производители в этом вопросе более щепетильны - и их купальная косметика предназначена для детишек от 3, а чаще даже от 6 месяцев. В более раннем возрасте моющие средства не только бесполезны, но могут оказаться и вредными: ведь уничтожается и без того ненадежный защитный слой из "дружественных" бактерий и жировой смазки. В результате детская кожица либо пересыхает, либо даже воспаляется - вот почему до трех месяцев малыша после купания надо умащать. В самом буквальном смысле: берете детское масло и наносите на все тело, особенно тщательно - в области естественных складочек. Желательно, чтобы присыпка, крем под подгузник и детское масло были одной и той же марки: косметические средства не должны "конфликтовать" друг с другом.

В то же время почти у всех детишек до 2-3 месяцев повышен мышечный тонус - это норма. Однако надо же и мелким расслабляться! Так вот теплые ванны именно для того и предназначены. Легко возбудимых и плохо засыпающих младенцев следует купать не просто в теплой воде (даже с добавлением травяных отваров), а в растворе морской соли. Сейчас в продаже появилась специальная детская соль - с экстрактами череды или ромашки. Одно замечание: голову и половые органы после "морских" купаний следует все же ополоснуть пресной водой.

От 3 до 6

Пяточки начали изредка потеть. Ручки хватают все, до чего дотянутся... Отвар череды или бледный раствор марганцовки вполне справятся с лишними бактериями.

Однако если лень заваривать травки или не хочется портить белоснежную эмаль ванны несмываемым марганцем, то пора изучить ассортимент детской косметики. Пенки, предназначенные для детей от 3 месяцев, - то, что надо. Во-первых, они, в отличие от мыла, не сушат кожу, а во-вторых, их даже не надо смывать. Последний фактор весьма существенен: согласитесь, не слишком-то удобно держать одной рукой заметно потяжелевшего за 3-4 месяца карапуза, а другой поливать его из душа...

Есть, впрочем, одно существенное "но". Пенки пригодны для неженок, которые принимают ванну, лежа в пластиковом корытце анатомической формы. Юные же спортсмены, которые к 3-4 месяцам худо-бедно научились плавать, а то и нырять (это у особо мужественных мам!), предпочтут чистую воду или травяные отвары. При плавании вода может попасть в рот. Ничего странного и ничего страшного. Главное, сами не паникуйте и резко не выхватывайте дитя из ванны. Подержите его вертикально, так, чтоб вода доходила только до пупка, - пусть прокашляется, проплачется, если надо. И можете плыть дальше.

От 6 до 9

Полугодовалый человек - почти взрослый! И гигиенические требования к нему - как к взрослому... А вот теперь попробуйте все это ему объяснить! Всю предшествующую жизнь ванна была для нашего земноводного сплошным кайфом. В ванне он играл и отдыхал. И вдруг - нате вам! Глаза щиплет, спина в мыле, и поплавать не дают! Если вы заранее не примете меры, то ежевечерние купания могут превратиться в сплошной скандал.

Проще всего, конечно, решается проблема "щиплющих глаз". Детские "шампуни без слез" - настоящее спасение для родителей...

Ваш малыш подрос - и уже не слишком-то расплавается в стандартной городской ванне. Зато он научился сидеть - то есть обрел точку отпоры и освободил руки. Так что можете напускать в ванну "друзей" - дельфинчиков, уточек, рыбок. Кстати, первую (показательную) процедуру намыливания можно начать с них же: "Вымоем голову уточке. Не плачет? Не плачет. Теперь вымоем голову нашему мальчику"...

Мыльная пенка, пожалуй, теперь тоже доставит ребенку удовольствие: совершенно очевидно, что пузыри надо не на язык пробовать, а хлопать по ним ладошкой.

От 9 до года

Напустите в ванну губок! Пусть они пока что воспринимаются, как игрушки. Приобретите губку-игрушку - в виде ягодки, уточки, зайчика и т.д. Потом намыленная уточка "погладит" малыша по ручкам, по ножкам, по спинке - вот и помылись!

Но не увлекайтесь! Если вы продолжаете купаться каждый день, то тотальную помывку с мылом и губкой надо проводить раз в неделю. И после каждого купания придется пользоваться либо детским маслом, либо увлажняющим молочком, либо кремом - это уж дело вкуса. В противном случае похвальное стремление к чистоте может обернуться сухостью кожи, а то и дерматитом.

К вопросу о гигиене

Только вот не надо паники: "Ах! Как можно пускать ребенка во взрослую ванну?! Там же микробы!!!" Ну, микробы... В конце концов, вы же носите ребенка на руках, берете в свою постель, прикладываете к груди...

Естественно, если вы солите в ванне селедку, красите дубленки или моете лапы любимой собаке, то для ребеночка желательно выделить отдельный сосуд. Если же ванна используется только по прямому назначению, то вполне достаточно мыть ее перед каждым купанием. Лучше всего для этой цели подходят детские стиральные порошки и гели.