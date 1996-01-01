Тонкая талия - с помощью супа

Тарелка супа в обед поможет вам оставаться стройной.

Исследователи из Пенсильванского государственного университета обнаружили, что женщины, которые едят суп на первое в обед, поглощают во время приема пищи на 100 калорий меньше. Считается, что благодаря воде, содержащейся в пище, ощущение сытости сохраняется дольше, а калорий при этом меньше. Лучше отдавать предпочтение низкокалорийным супам - овощному, томатному или морковному - для усиления положительного эффекта.