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Брат обижает сестру
Просто беда с младшим шестилетним сыном. Растёт неуправляемым, обижает свою сестру Лену, которая старше его на три года, лезет в драку. У Леночки постоянно синяки от щипков и укусов. Пробовали наказывать, объяснять - бесполезно. Что делать?
Отвечает психолог Марина ПОЗДНЯКАЕВА:
- Дорогая Анна, вы даже не написали имени вашего мальчика, а дочь ласково назвали Леночкой! Подумайте об этом. Вам жаль дочь, ведь она страдающая сторона в затянувшемся конфликте детей. Кстати, об управляемости. Это очень важно. Подумайте, чего вы хотите. Чтобы вашим ребёнком было легко управлять? Думаете, что из тихонь вырастают сильные, уверенные в себе мужчины? Ответ - нет. Сильные мужчины вырастают из уверенных в себе детей. Из тех, кого любили и уважали.
Итак, конфликт. Мальчик обижает старшую сестру. Есть вероятность, что ваша дочь провоцирует нападения. Она может исподтишка дразнить брата. Если он вспыльчивая натура, подобный приём срабатывает безотказно. Возможно, вашей дочери не хватает вашего внимания, и она привлекает его таким сложным способом. Бежит к вам обиженная, показывает синяк, заливается слезами. Возможно также, что ваша дочь ревновала вас к малышу и продолжает ревновать до сих пор. Скрытая, спрятанная агрессия искала выход и нашла в провокации: "Брат плохой, а я хорошая".
На первых порах попробуйте быть более ласковой с обоими детьми. Говорите им, что любите их. Читайте им перед сном. Необязательно подолгу, минут по 15. Подыщите истории про дружных брата и сестру, которые всё преодолели. Или просто про дружных мальчика и девочку. Например, "Снежная королева" - замечательная история.
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