Куклотерапия лечит страхи, энурез и заикание

Человека так давно окружают куклы, что, незаметно для себя, он приноровился решать с их помощью самые разнообразные проблемы: от психологических до сексуальных.

Хотя куклы считаются атрибутом детства, они занимают немалую роль в жизни взрослых. Даже тот, кто не собирает игрушки и не увлекается их изготовлением, время от времени разглядывает одежду на манекенах, в ходе промо-акций берет рекламки из рук гигантских медведей, захаживает в секс-шопы или смотрит программу "Куклы".

На Руси тряпичную куклу дарили новорожденному для защиты от нечисти, невесте, покидающей дом матери, от бесплодия. Куклу клали в постель роженице для облегчения родов. А "сугубо детский" кукольный театр, или "театр Петрушки", до начала XX века вообще показывал исключительно спектакли "для взрослых". Так что неудивительно, что весьма серьезные дяди и тети поставили куклу на службу науке психологии, а их клиентурой являются как дети, так и взрослые.

Театр одного актера

Кукла в руках пациента - ширма, за которой можно спрятаться, отделиться от самого себя и раскрыться.

Кукла в руках психотерапевта отвлекает пациента от серьезности процесса и дает поговорить по душам. Особенно импонируют беседы с куклами детям. Для ребенка именно игрушки - наперсники, а с равными общаешься без напряжения. Да и взрослые не без удовольствия возвращаются к своей открытой детской сущности.

Автора термина "куклотерапия" уже не сыскать, но, известно, что сама практика лечения куклами существует довольно давно. Например, невропатолог Малколм Райт из Уэльса ещё в 1926 году использовал кукол и кукольный театр для снятия неврозов, связанных с прививкой, у детей.

Куклотерапия может использоваться в разных направлениях психотерапии: психодраме, игротерапии, сказкотерапии и арт-терапии.

Во всех этих практиках ярко выражено театральное начало. Они построены на "отыгрывании" болезненных для пациента ситуаций и поиске оптимальных жизненных "ролей". В психодраме буквально организуются импровизированные спектакли, в игротерапии эти же задачи решаются в процессе обычной детской игры, а в сказкотерапии пациента "вписывают" в философскую сказку со счастливым концом.

Современные "куклотерапевты" едва ли не самым действенным способом работы с детьми считают кукольный театр. Взрослым этот вариант тоже предлагается, но реже. Дети играют либо в специально придуманных спектаклях, либо в обычных пьесах подходящего содержания. Роли, естественно, распределяются с чувством, толком и расстановкой.

Сторонники индивидуальной работы устраивают для пациента своеобразный "театр одного актера". В таком случае врач предлагает выбрать куклу, скрыться за ширму и вести диалог как бы от ее лица. Многое поведает уже сам выбор куклы пациентом. Скажем, зайка может говорить о страхах, волк - об агрессивности, а "непонятную фигуру с глазами" (что-то вроде куба с лицом) и вовсе выбирают расторможенные психопаты. В процессе сеанса психотерапии пациенту могут предложить сменить куклу, чтобы он попробовал сыграть другую роль.

Для развития эмоциональной сферы существует специальный набор из шести однотипных кукол с разными выражениями лица: грусть, радость, спокойствие, гнев, страх, удивление. Пациент надевает на руку одну куклу, потом другую и с соответствующими интонациями произносит нейтральные фразы типа "Добрый день" или "Который час?". Забавно, что эти виды куклотерапии используются и в терапии самих психотерапевтов, у которых из-за частой встречи с человеческими страданиями нередко развивается "синдром эмоционального выгорания".

Куклартина

Изначально под арт-терапией понималось выражение своих чувств и состояний через живопись, графику, скульптуру, дизайн. Сегодня сюда же стали относить и другие виды искусств, в частности изготовление кукол.

Классический пример куклотерапии в арт-терапии - создание плоскостной куклы, похожей на страх пациента. Она вырезается из плотного картона и подвешивается на нитку, в результате человек получает возможность, буквально, управлять своим страхом, устраивая театр теней с ним в главной роли.

В московской арт-группе "Пси-арт": молодые художники создали целый новый жанр - куклартина (кукольная картина). Это объемная открывающаяся конструкция типа ящика, передняя сторона которой украшена рамкой, внутри, на заднем плане, - живописное полотно, фотография или коллаж, например, интерьер, а на переднем - самодельные куклы, вписанные в этот интерьер. Излюбленные герои - настроения или состояния души, которыми легко можно управлять: открыл ящик, вынул одну куклу и на ее место посадил другую.

Впрочем, намного чаще пациентам предлагают просто смастерить традиционную куколку из лоскутков.

Делаем куклу

Материал: кусочек льняной или хлопчатобумажной ткани, квадрат белой ткани размером с носовой платок, пара-тройка пестрых лоскутков, нитки.

Сворачиваем льняную ткань в трубочку.

Кладем ее на середину квадрата из белой ткани по диагонали. Сверху ткань загибаем, заворачиваем в нее часть льняного валика. На треть от края перетягиваем все ниткой - получилась шея и голова.

Два угла привязанной к валику ткани свободно болтаются по бокам - это руки. Перевязываем их на концах, так, чтобы вышли ладошки. Середину туловища обматываем свободной частью белой ткани и фиксируем нитками место талии.

На лысую голову повязываем платочек - первый пестрый лоскуток, из второго делаем юбочку. Из третьего, самого маленького, - фартук.

Психолог, "куклотерапевт" Гульнара Гаристе: "Любопытно, что практически всегда ваша "новорожденная" кукла окажется похожей на вас. В ее внешности "всплывут" черты вашего характера, ваш творческий потенциал".

Мастерица Татьяна Бунь: "Тут как при беременности - никогда точно не знаешь, кто родится - мальчик или девочка".

Лечимся играя

Куклы помогают развить природные способности, образное мышление, память, эмоциональную сферу, самосознание и самоконтроль. Они способствуют формированию позитивных установок, эмоциональной и моторной адекватности, коммуникативных навыков.

Куклы лечат страхи, энурез и заикание, помогают в социальной реабилитации инвалидов, позволяют найти внутренние резервы для борьбы с болезнью.

В качестве побочного эффекта куклотерапия помогает справиться с бронхиальной астмой, диатезом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Арт-терапию подразделяют на экспрессивную (или активную), если пациент творит сам, и импрессивную (пассивную), если пациент "потребляет" искусство. При таком подходе кукольные спектакли - тоже арт-терапия. Опять же иногда и кукольным спектаклям предшествует создание реквизита.

Заниматься куклотерапией можно дома. Вооружившись знаниями о серьезности игр и кукол, стоит повнимательнее посмотреть, во что и как играет ребенок. Можно составить ему компанию, а можно поставить кукольный спектакль (с детьми или в сугубо взрослом составе) или сделать куклу своими руками.