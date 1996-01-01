Пять видов пищи, которые вернут свежесть дыханию

Существует две причины несвежего дыхания: плохое соблюдение гигиены полости рта и нарушение работы желудочно-кишечного тракта. И в том, и в другом случае виновниками неприятного запаха являются бактерии.

Если вы обратитесь за советом к стоматологу, то он наверняка посоветует вам две вещи. Во-первых, убедиться в том, что вы хорошо питаетесь, то есть соблюдаете сбалансированную диету, включающую в себя необходимое количество белков и углеводов, а также различных кислот и витаминов, содержащихся в овощах и фруктах. Во-вторых, после каждого приема пищи желательно пользоваться зубной щеткой и нитью. Однако существует и еще один способ обрести свежесть дыхания. Некоторые виды пищи способны избавить от неприятного запаха изо рта и предотвратить его дальнейшее появление.

1. Петрушка. Это травяное растение лучше других нейтрализует неприятный запах изо рта, в том числе и запах табачного дыма. Но если вам не удалось найти петрушку, то вместо нее подойдут кориандр, мята, полынь, эвкалипт, розмарин или кардамон. Для того чтобы добиться наилучшего эффекта, эти травы нужно как можно дольше жевать или заваривать их как чай. Перечисленные травы несут в себе двойную пользу - они не только устраняют неприятный запах изо рта, но и благотворно сказываются на пищеварении.

2. Йогурт. Последние исследования показали, что употребление в пищу йогурта каждый день снижает уровень сульфида водорода во рту. Именно это вещество является основной причиной появления неприятного запаха в ротовой полости. Регулярное употребление йогурта препятствует образованию вредных бактерий, которые могут вызвать заболевания десен и появление пятен на зубной эмали. Однако, выбирая себе йогурт, убедитесь в том, что в нем содержатся только натуральные компоненты, активные йогуртовые культуры и нет добавок сахара.

3. Овощи и фрукты, богатые клетчаткой. К этой категории относятся яблоки, морковь и сельдерей. Эти фрукты и овощи способствуют обильному выделению слюны, которая смачивает ротовую полость, удаляя тем самым мельчайшие кусочки пищи, оставшиеся на зубах или застрявшие между ними. Очень часто именно эти кусочки и являются причиной образования неприятного запаха в ротовой полости.

4. Жевательная резинка. Жевательная резинка не сможет избавить вас от дурного запаха изо рта, но она сможет его замаскировать. Еще одним плюсом жвачки является то, что она способствует обильному выделению слюны, очищающей полость рта. Но помните, что жевательная резинка не должна заменять зубную щетку. Выбирая себе жевательную резинку, убедитесь, что она без сахара.

5. Пища с высоким содержанием витамина С. Ягоды, цитрусы, арбузы и другая пища, содержащая витамин С в больших количествах, формируют во рту среду, неблагоприятную для роста бактерий. Регулярное употребление витамина С также важно для здоровья десен. Однако обратите внимание на то, что витамин С должен поступать в организм из натуральных продуктов, а не из пищевых добавок, поскольку добавки могут вызвать расстройство пищеварительной системы.