Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пять видов пищи, которые вернут свежесть дыханию
Существует две причины несвежего дыхания: плохое соблюдение гигиены полости рта и нарушение работы желудочно-кишечного тракта. И в том, и в другом случае виновниками неприятного запаха являются бактерии.
Если вы обратитесь за советом к стоматологу, то он наверняка посоветует вам две вещи. Во-первых, убедиться в том, что вы хорошо питаетесь, то есть соблюдаете сбалансированную диету, включающую в себя необходимое количество белков и углеводов, а также различных кислот и витаминов, содержащихся в овощах и фруктах. Во-вторых, после каждого приема пищи желательно пользоваться зубной щеткой и нитью. Однако существует и еще один способ обрести свежесть дыхания. Некоторые виды пищи способны избавить от неприятного запаха изо рта и предотвратить его дальнейшее появление.
1. Петрушка. Это травяное растение лучше других нейтрализует неприятный запах изо рта, в том числе и запах табачного дыма. Но если вам не удалось найти петрушку, то вместо нее подойдут кориандр, мята, полынь, эвкалипт, розмарин или кардамон. Для того чтобы добиться наилучшего эффекта, эти травы нужно как можно дольше жевать или заваривать их как чай. Перечисленные травы несут в себе двойную пользу - они не только устраняют неприятный запах изо рта, но и благотворно сказываются на пищеварении.
2. Йогурт. Последние исследования показали, что употребление в пищу йогурта каждый день снижает уровень сульфида водорода во рту. Именно это вещество является основной причиной появления неприятного запаха в ротовой полости. Регулярное употребление йогурта препятствует образованию вредных бактерий, которые могут вызвать заболевания десен и появление пятен на зубной эмали. Однако, выбирая себе йогурт, убедитесь в том, что в нем содержатся только натуральные компоненты, активные йогуртовые культуры и нет добавок сахара.
3. Овощи и фрукты, богатые клетчаткой. К этой категории относятся яблоки, морковь и сельдерей. Эти фрукты и овощи способствуют обильному выделению слюны, которая смачивает ротовую полость, удаляя тем самым мельчайшие кусочки пищи, оставшиеся на зубах или застрявшие между ними. Очень часто именно эти кусочки и являются причиной образования неприятного запаха в ротовой полости.
4. Жевательная резинка. Жевательная резинка не сможет избавить вас от дурного запаха изо рта, но она сможет его замаскировать. Еще одним плюсом жвачки является то, что она способствует обильному выделению слюны, очищающей полость рта. Но помните, что жевательная резинка не должна заменять зубную щетку. Выбирая себе жевательную резинку, убедитесь, что она без сахара.
5. Пища с высоким содержанием витамина С. Ягоды, цитрусы, арбузы и другая пища, содержащая витамин С в больших количествах, формируют во рту среду, неблагоприятную для роста бактерий. Регулярное употребление витамина С также важно для здоровья десен. Однако обратите внимание на то, что витамин С должен поступать в организм из натуральных продуктов, а не из пищевых добавок, поскольку добавки могут вызвать расстройство пищеварительной системы.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо