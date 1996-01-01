Острая еда нам не вредна

Считается, что острая пища вредна для желудка. Однако в этом усомнились американские врачи.

Гастроэнтеролог Давид Грэм из медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне решил посмотреть, что происходит со слизистой оболочкой желудка, когда туда попадает острая пища. Доктор Грэм и его коллеги предложили здоровым людям диетическую еду, шесть таблеток аспирина и пиццу пепперони (пицца со специями, копченой говяжьей и свиной колбасой), а также острый мексиканский обед.

На следующее утро врачи при помощи видеоэндоскопа (фибро-оптической трубки, которую заглатывают пациенты) исследовали слизистую оболочку желудка у всех участников эксперимента. Незначительные повреждения обнаружили у тех, кто принял аспирин. Даже острый красный мексиканский перец, употреблявшийся и за обедом, и за ужином, не причинил никому никакого вреда.

Принято считать, что больным язвой двенадцатиперстной кишки острая пища противопоказана. Однако это не аксиома. В 1984 году группа индийских гастроэнтерологов ежедневно добавляла три грамма измельченного в порошок перца чили в пищу 25 больных язвой. Другие 25 пациентов не получали этой основы основ индийской кухни. Спустя месяц исследование показало, что слизистая оболочка любителей чили не пострадала, и выздоровление у них шло не менее успешно, чем у приверженцнв диеты, сообщает Geiha.ru.