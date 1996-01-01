Секс по группе крови

Кровь играет в жизни людей куда более значительную роль, чем принято считать. Она не только развозит по организму "хлеб", но и влияет на наши чувства, на характер и манеры. Если верить совместным исследованиям психологов и гематологов, от группы крови зависит то, как человек ведет себя с представителем противоположного пола.

Мужчины с первой группой крови ведут себя как самцы. Они привыкли получать все и сразу. Если дама не изъявляет готовности немедленно прыгнуть к первогруппнику в постель, он начинает "охоту" и не успокоится до тех пор, пока "не загонит дичь". Игра в кошки-мышки его возбуждает, а вот робкое "да", наоборот, может сильно охладить пыл.

Женщины с первой группой крови ревнивы, чувственны, страстны, любят эксперименты. Но мужчинам, которых выбрали эти дамы, не позавидуешь - их держат на стальном поводке. Однако стоит только "добыче" перестать возмущаться несвободой, как дамы с первой группой крови тут же теряют к ней интерес.

Вторая группа крови делает людей терпеливыми, спокойными. Второгруппники прекрасно себя чувствуют в коллективе и хороши как подчиненные. А вот в ситуации, когда остаются с глазу на глаз с "большой любовью", их сковывает робость. Их чувства - будь то обожание или ненависть - зреют очень долго. Настолько долго, что последующая вспышка эмоций кажется совершенно немотивированной. Более того, они способны на бунт, бессмысленный и беспощадный.

Мужчина со второй группой крови будет бесконечно водить избранницу в кино и краснеть при случайном касании. Таких поклонников очень одобряют бабушки юных дев. Однако последние считают второгруппников скучноватыми. Кому нравятся сдержанные чувства, так это женщинам постарше.

Дамы с "второсортной" кровью застенчивы и всегда ведут себя "прилично". Они не будут ярко краситься и носить мини-юбку. Для таких женщин секс накрепко связан с "серьезными отношениями" и воспринимается подчас с покорным чувством "ну, раз надо - так надо". Краткосрочные интрижки не для них, а вот жены получаются хорошие - преданные до гроба и безотказные.

Что до людей с третьей группой крови, то они спокойно переносят одиночество и без проблем вписываются в незнакомое общество. Они умеют извлекать выгоду из самых разных ситуаций и при этом сохраняют свою независимость. Любопытно, что почти 40% американских миллионеров - это обладатели третьей группы крови.

Мужчина-третьегруппник никого не завоевывает, ему просто нравится нравиться, назначать свидания, непринужденно болтать. Он умеет получать удовольствие и "тусоваться". Секс для него вид приятного досуга, ни к чему не обязывающий. Отказ он тоже переносит легко: нет так нет, поболтаем о погоде. Женщины с третьей группой крови - те, кого называют "динамо". Флирт ради флирта - это ее главное развлечение.

Люди с четвертой группой крови очень противоречивы. Они постоянно страдают от душевных разладов, постоянных сомнений, нерешительности. Мужчина обладает талантом очаровывать до потери сознания, не прилагая усилий. Но как только четверогруппник сам влюбляется, ему приходится не сладко. Страсти кипят, логика отброшена. Вот тут уже не может быть никаких компромиссов, любое сильное чувство для таких людей - это средство избавиться от противоречий и стать цельным, найти свою настоящую натуру.

Так же поступает и женщина с четвертой группой крови. Она бросается в любовь с размаху и одержим идеей наградить счастьем.